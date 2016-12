Meinung Kommentar: Kameras sind in Ordnung

Die Notwendigkeit, wachsende Kriminalität und Gewalt in (Teilen) der Altstadt einzudämmen, ist unbestritten. Und auch wenn Kriminalitätsbekämpfung keinesfalls den liberalen Rechtsstaat mit seinem Datenschutz aushöhlen darf: Diese neuen Kameras an Burgplatz und Kurze Straße sind in Ordnung. Zumal die Polizei sie nur dosiert einschalten darf und nach einem Jahr die Berechtigung neu nachweisen muss. Eine Binsenweisheit ist jedoch auch dies: Ohne mehr Polizisten auf der Straße gibt es nicht mehr Sicherheit.