Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Flughafens, über seine Reiseziele in Vergangenheit und Zukunft.

Düsseldorf. Dass der Sommer die beliebteste Reisezeit ist, steht außer Frage. Wie und wohin die Urlauber reisen, ist dabei aber an Unterschiedlichkeit kaum zu überbieten: Manche zieht es in die Berge, manche ans Wasser.

Um diese Unterschiede einmal darzustellen, beschreiben bekannte Düsseldorfer in der WZ-Serie Sommerinterview, was ihre Vorlieben in Sachen Reisen sind. Dieses Mal: Thomas Schnalke, Flughafen-Chef.

Wohin ging Ihre schönste Reise, und was ist Ihnen dabei besonders in Erinnerung geblieben?

Thomas Schnalke: Nach Kalifornien, in besonderer Erinnerung im positiven Sinne: der Joshua Tree National Park und in weniger guter Erinnerung die Highways wegen des hohen Verkehrsaufkommens.

Ihr schrecklichstes Urlaubserlebnis?

Schnalke: Zwei Wochen Regen auf Kreta.

Wohin fahren Sie in diesem Jahr in den Sommer-Urlaub? Und warum dorthin?

Schnalke: Nach Portugal wegen des Klimas.

Fahren Sie lieber in den Süden oder in den Norden? Warum?

Schnalke: Lieber in den warmen, sonnigen Süden.

Sind Sie eher der Typ „Strandlieger“ oder Aktivist? Und wie verbringen Sie Ihre Zeit dann genau?

Schnalke: Beides, sowohl am Strand liegen als auch Sport treiben gehören für mich zu einem erholsamen Urlaub.

Fahren Sie lieber in eine Stadt oder in die Natur - und welche Ziele mögen Sie besonders?

Schnalke: Stadt und Natur gleichermaßen, sehr gerne reise ich nach Lissabon und Athen.

Sind Sie eher der Pauschaltourist oder der Individualreisende und warum?

Schnalke: Ich bevorzuge Individualreisen, aber ich weiß auch die Rundumbetreuung einer Pauschalreise zu schätzen.

Gehen Sie im Urlaub lieber essen oder kochen Sie selbst - und was kommt dann häufig auf den Tisch?

Schnalke: Ich gehe gerne auswärts essen und genieße dann am liebsten die lokale Kost.

Welches Buch nehmen Sie in diesem Jahr mit auf Reisen?

Schnalke: Bretonisches Leuchten von Jean-Luc Bannalec.

Ihr Sommersoundtrack in diesem Jahr?

Schnalke: Keine besonderen Vorlieben.

Wo verbringt man am besten den Sommer in Düsseldorf?

Schnalke: An der Rheinpromenade und im Medienhafen.

Welche Reise möchten Sie unbedingt noch machen - und warum?

Schnalke: Israel und überhaupt der Nahe Osten reizen mich wegen der historischen Stätten.