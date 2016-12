Düsseldorf Kalaschnikows in Düsseldorfer Garage entdeckt

Düsseldorf. Spektakulärer Fund in der Landeshauptstadt: In einer Garage im sogenannten Maghreb-Viertel hat die Düsseldorfer Polizei fünf Maschinenpistolen und einen Revolver sichergestellt, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Neun überwiegend aus Nordafrika stammende Männer standen zunächst unter dringendem Tatverdacht und wurden festgenommen. am Freitagnachmittag wurden sie aus Mangel an Beweisen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Waffen, darunter auch Kalaschnikows, werden derzeit im Landeskriminalamt untersucht. Ob der Fund einen terroristischen Hintergrund hat, ist noch unklar. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden gibt es bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang zu den Anschlagsplänen auf das Oberhausener Einkaufszentrum Centro oder dem Anschlag in Berlin.

Spur der Verdächtigen führt auch nach Solingen

Ein Zeuge hatte die Polizei am Mittwoch auf einen BMW X 5 aufmerksam gemacht, der nicht angemeldet in einer Garage an der Linienstraße in Düsseldorf-Oberbilk stand. Bei der Überprüfung der Garage entdeckten die Beamten die Waffen und Blankodokumente für Kfz-Zulassungen. Die beiden Männer, die die Garage angemietet hatten (26 und 40 Jahre alt), wurden am Donnerstagabend in ihrer Wohnung an der nahen Ellerstraße von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen.

Bei der Observierung von Wohnung und Garage waren den Einsatzkräften zuvor zwei Fahrzeuge aufgefallen, die sich in unmittelbarer Nähe bewegten. Der in Belgien zugelassene Golf und ein in Solingen angemeldeter Audi waren mit fünf Männern im Alter von 26 bis 28 Jahren besetzt, die verfolgt und schließlich vorläufig festgenommen wurden.

Einer der Männer wohnt in Solingen und gehört zu einer polizeibekannten Großfamilie, die anderen vier stammen aus Marokko, Finnland sowie Spanien und haben arabische Wurzeln. Im Rahmen der Ermittlungen wurden weitere Verdächtige aus Solingen (25) und Belgien (29) festgenommen. Der 25-Jährige ist mit dem 28-jährigen Audi-Fahrer verwandt.

Die Durchsuchungen von vier Wohnungen in Düsseldorf und Solingen brachte keine neuen Erkenntnisse. Alle vorübergehend Festgenommenen behaupten, nichts mit den Waffen zu tun zu haben.