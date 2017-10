Was können wir heute mit dem Roman anfangen?

Sonnenbichler: Dann dürfte man Jeanne d´Arc nur in Frankreich spielen, oder?

Sonnenbichler: Sie sind auf der Bühne nicht sehr relevant. Natürlich ist der Roman 1931 angesiedelt, und natürlich spielt es eine Rolle für die Protagonisten, dass es eine Umbruchszeit war: hohe Arbeitslosigkeit, aufkeimender Faschismus, eine ungeheuer lebendige Kunstszene und große Lebensgier knallten aufeinander… Aber Theater ist kein Geschichtsunterricht. Und so sind die spannendsten Momente die, in denen man sich fragen kann: Was hat das mit uns heute zu tun? Der Roman hat ja allerlei Berlin-Bezüge. Und wurde 2015 in der Berliner Schaubühne herausgebracht.

Was interessiert Sie an dem Sujet von 1931?

„Emil und die Detektive“ oder „Das doppelte Lottchen“ kennt fast jeder. Es sind Kinderbücher aus der Feder von Erich Kästner, mit der Generationen groß geworden sind. Nur wenige wissen heute noch von dem sogenannten Großstadtroman „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“, den Kästner 1931 mit autobiografischen Zügen versehen hat. Darin entwirft der bekannte Autor und Kabarettist Kästner (1899-1974) ein Gesellschaftsbild Berlins am ‚Vorabend’ von Hitlers Machtergreifung. Die Hausregisseurin des Schauspielhauses, Bernadette Sonnenbichler, bringt diesen Stoff jetzt auf die Bühne. Uraufführung ist Samstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, im Central.

Sonnenbichler: Ich denke, Kästner schrieb den Roman in dem Bemühen, die damaligen Leser aufzurütteln. Er schrieb an gegen Dummheit, Verrohung und Ignoranz, und so gab er dem Fabian auch den Untertitel „Die Geschichte eines Moralisten“. Dabei verlor er aber nie die Leichtigkeit, die Frechheit, den Humor und/oder eine gewisse Lakonie.

Und Parallelen zu heute?

Sonnenbichler: Die sind interessant für mich. Wir leben in anderen Zeiten, aber dennoch gibt es erstaunlich viele Momente im Roman, in denen man sich heute angesprochen fühlen kann. Zum Beispiel wenn Fabian vom „Wartesaal Europa“ spricht, wenn er erschreckt ist von der Rohheit und vom Machtmissbrauch seines Chefs, wenn er die Ökonomisierung des Lebens (und der Liebe) am eigenen Leib erfährt.

Gibt es denn eine Moral für das Publikum?

Sonnenbichler: Dem Theaterbesucher „sagen“ möchte ich nichts; ich bin ja kein Prediger und nicht klüger als irgendjemand anderer. Ich denke aber, dass uns diese Geschichte und diese Figuren auf der Bühne heute viel angehen können.

Romane auf der Sprechtheater-Bühne? Das ist nicht gerade originell. Warum jetzt – mit Erich Kästner – schon wieder einer?

Sonnenbichler: Ich muss etwas grinsen, denn ich inszeniere jetzt zum achten Mal einen Roman, und jedes Mal fragen mich Ihre Kollegen nach dem Warum und Wieso. Gegenfrage: Stören Sie sich daran, wenn ein Roman verfilmt wird? Vermutlich nicht, denn meistens freut man sich als Zuschauer doch einfach über eine gute Geschichte, tolle Figuren, und – wie im Falle von „Fabian“ – auch noch über gesellschaftliche Relevanz.

Ist er geeignet für die Bühne?

Sonnenbichler: Natürlich ist nicht jeder Roman für die Bühne geeignet, und Romane erfordern andere Mittel als zum Beispiel ein Klassiker, aber sich da aus Prinzip zu beschneiden, wäre ja einfach nur furchtbar langweilig.

Was und wann war Ihre erste Begegnung mit Erich Kästner? Haben Sie seine Jugendbücher gelesen?

Sonnenbichler Als Kind habe ich das „Doppelte Lottchen“ sehr gemocht, auch „Emil und die Detektive“ und ich glaube, ich habe damals die Verfilmung von „Pünktchen und Anton“ auch sehr lustig gefunden.

