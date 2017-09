OB Geisel und Kämmerin Schneider bringen einen Etat-Entwurf 2018 im Rat ein, der ein Loch von 120 Millionen Euro aufweist. Die Sparkommission soll es stopfen.

Der von OB Thomas Geisel und Kämmerin Dorothée Schneider im Stadtrat eingebrachte Etatentwurf für 2018 weist ein Defizit von 31 Millionen Euro aus. Damit müssten die Pensionsrückstellungen der Stadt aufgefüllt werden, hieß es: „Für mich ist der Haushaltsplan damit dennoch strukturell ausgeglichen“, sagte Geisel in einer Pressekonferenz vor der Ratssitzung.

Die Pensionsvorsorge ist allerdings nicht der einzige heikle Posten: Auch geplante Ausgaben von gut 88 Millionen Euro sind noch nicht gedeckt, für diese Summe gibt es also weder eine konkrete Ausgabenreduzierung noch eine Ertragssteigerung. Geisel: „Ein Teil dieses Betrages kann, so hoffe ich, durch erhöhte Zuwendungen des Landes ausgeglichen werden – etwa bei unseren Kosten für Flüchtlinge.“

Dennoch: In summa geht die Stadt, Stand jetzt, mit einem Minus von rund 120 Millionen Euro ins nächste Jahr. Es wird nun die Aufgabe der Haushaltssicherungskommission sein, bis zur Etatverabschiedung im Dezember im Stadtrat dieses Delta zu schließen. Wie berichtet, hat sich die „Sparkommission“ mit den Spitzen aus Ratsfraktionen und Verwaltung ohnehin vorgenommen, rund 100 Millionen Euro nachhaltig im Haushalt einzusparen. Geisel und Schneider haben von sich aus zunächst einmal keine größeren Sparvorschläge in den Haushaltsentwurf geschrieben – und auch keine Steuer-, Gebühren- oder Eintrittspreiserhöhung.

Die Rücklage schmolz seit 2009 von 570 Millionen auf jetzt null Euro

„Das heißt aber nicht, dass wir uns drücken und der Politik den Schwarzen Peter zuschieben“, sagte Geisel, und: „Wir werden im Oktober ein Bündel von Sparmaßnahmen vorlegen, die wehtun werden.“ Es gehe nun darum, „die Schmerzen möglichst breit“ zu verteilen, damit nicht sogleich jede Interessensgruppe aufschreit.

Schneider betonte, man fange nicht jetzt erst mit dem Sparen an, sondern es habe intern in und mit den Ämtern bereits viele harte Diskussionen gegeben. Die Kämmerin mahnte einen sorgfältigeren Umgang mit dem Geld an, auch und gerade angesichts der 600- Millionen-Euro-Spritze, die die Stadt aus dem Verkauf des Kanalnetzes erhält. Diese Summe ist für Investitionen in Schulen und Bäder gleichsam zweckgebunden, indirekt ermöglicht sie aber auch die Wiederauffüllung der seit 2009 komplett geplünderten Rücklage (von damals 570 Millionen auf 0 Euro) mit knapp 170 Millionen Euro.

Schneider: „Es muss jetzt was passieren, denn wenn wir so weitermachen wie bisher, ist die Rücklage wieder schnell weg.“ Vermögen könne man immer nur einmal verkaufen.