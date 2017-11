Erbbaurechtsmodell für Gebäude am Marktplatz.

Nächster Versuch der Stadt, ein Millionengrab mitten in der Altstadt loszuwerden. Für die marode, alte Kämmerei am Marktplatz soll nun in einem Erbbaurechtsmodell ein Investor gefunden werden. Die Ausschreibung sieht vor, dass der Erbbauzins nur einmal fällig sein und der Vertrag 80 Jahre lang laufen soll.

Mehr als fünf Millionen Euro hat die Stadt der leerstehende Bau in den vergangenen drei Jahren für Unterhalt, Bewachung und Miete von Ausweichquartieren gekostet. Eine Sanierung in Eigenregie hatten Verwaltung und Politik wegen Kosten von mehr als 20 Millionen Euro verworfen, ein Investor für dieses Projekt mit dem Mieter Stadt wurde im Anschluss nicht gefunden. Jetzt also soll für das Gebäude ein ganz neuer Nutzen gefunden werden, ein städtisches Bürogebäude soll es nicht mehr sein.

Zu den wichtigsten Auflagen für Interessenten und zu den Auswahlkriterien der Stadt zählen: Wie will der Investor mit dem Denkmal umgehen? Wie gut ist die Projektidee? Welche Summe bietet der Investor als Erbauzins und zudem als Entschädigung für das Gebäude an. Die Stadt gibt hier den Buchwert mit drei Millionen Euro an.

Bewerbungen müssen bis Ende Februar bei der Stadt vorliegen. Nähere Infos unter ale

duesseldorf.de/ liegenschaften.html