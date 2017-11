Sind Ehe und eine feste Partnerschaft altmodisch? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Kabarettisten Jennifer und Michael Ehnert im Kom(m)ödchen in ihrem Programm Zweikampfhasen. Überall nur noch Singles, One-Night-Stands und Lebensabschnittsgefährten.

Nur Jennifer und Michael Ehnert hinken diesem Zeitalter individueller Freiheit hinterher: Denn sie sind verheiratet und aneinander geschmiedet, während seine Kumpels sich allabendlich ein neues Kuschelhäschen ins Bett holen und jede ihrer Freundinnen mindestens drei Lebenspartner hat: einen zum Reden, einen zum Reisen, einen zum Rammeln. Und so vergeht keine Minute, in der den beiden nicht heftige Zweifel an der Sinnhaftigkeit ihrer unmodernen Lebensform kommen.

Manchmal, wenn es komisch knackt in der Telefonleitung, kommen ihnen Zweifel, ob ihre Zweisamkeit wirklich nur eine reine Privatangelegenheit ist. Was, wenn die Rettung der Welt ganz allein von ihnen abhinge? (Foto: Thorsten Harms) Kom(m)ödchen, Kay-und-Lore-Lorentz-Platz. Am Mittwoch 22. November, um 20 Uhr. Eintritt 29,50 Euro. Karten erhältlich unter Telefon 329443.