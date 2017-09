Am Freitag stellt der Kabarettist Jens Neutag sein neues Bühnenprogramm Mit Volldampf im Kom(m)ödchen vor.

Das Programm ist eine messerscharfe Gegenwartsanalyse mit komödiantischen Mitteln. Wenn Trump, Erdogan und all die unzähligen hirnlosen Rechtspopulisten in Europa mit Realsatire dem Kabarett das Wasser abgraben, dann holt Jens Neutag zum Gegenschlag aus. Und so geht Neutag als Kabarettist in die Politik, nicht irgendwie, sondern ganz zielstrebig, wie es die Generation um die 40 eben macht. Als Politiker sagt man nicht wirklich ja, aber auch nicht wirklich nein und steht irgendwann auf dem Wahlzettel.

Mit Volldampf ist bereits das siebte Bühnenprogramm des Kabarettisten Jens Neutag. Auch sein neues Soloprogramm ist eine Satire am Puls der Zeit. Immer pointiert und entlarvend mit einem hohen Unterhaltungswert. (Foto: Andreas Bischof) Kom(m)ödchen. Kay-und-Lore-Lorentz-Platz. Jens Neutag am Freitag, 22. September, um 20 Uhr. Eintritt 29,50 Euro. Kartenbestellung unter Telefon 329443.