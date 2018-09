Die Direktorin will im Ständehaus mehr junge Besucher ansprechen, etablierte aber nicht verprellen. Der Eintritt für die erste Etage ist frei.

Düsseldorf. K 21 feiert nach drei Wochen Wiedereröffnung. Fahnen stehen wie zur Begrüßung bereit. Litfaßsäulen sind mit den drei Buchstaben K 21 beklebt. Im Innern aber geht es um prinzipielle Fragen. Was wird aus dem Haus, das die Chefin Susanne Gaensheimer noch vor kurzem im WZ-Gespräch als „totes Haus“ bezeichnet hat? Was wird aus dem Schmela-Haus des einst so berühmten Galeristen Alfred Schmela, das sie längst abgeschrieben hatte, weil der Landesrechnungshof die immensen Kosten und das kaum vorhandene Publikum angemahnt hatte. Wie will sie es schaffen, zugleich K 20 am Grabbeplatz im Dreierpack zu bespielen? Hier fehlt noch das Konzept.

Freien Eintritt gibt es für die gesamte erste Etage

Das jüngere Publikum interessiert sich nicht mehr automatisch für die Klassiker. Die digitale Revolution lässt die Angebote des Museums alt aussehen. Wie gelingt es, Alt und Jung zu vereinigen? Susanne Gaensheimer muss handeln, denn der Besuch hat in den letzten Jahren rapide abgenommen. Die Frage ist also, wie sie die einzige Staatsgalerie des Landes wieder auf Vordermann bringen kann.

Niederschwellig soll zumindest der Zugang ins K 21 ein, ins einstige Ständehaus am Kaiserteich. Gaensheimer geht praktisch vor. Der Besucher muss keine Muskelkraft anwenden, um die Sicherheitstüren zu öffnen. Es gibt neue Drehtüren. Der Eintritt soll gleichfalls leicht fallen. Das Museum wird in der gesamten ersten Etage zum öffentlichen Ort, bei freiem Eintritt. Dort liegen die Kuratoren-Büros, wo wenigstens eine Tür offen ist. So soll sich das Gefühl der Menschenleere möglichst gar nicht erst einschleichen.

Gaensheimer befindet sich in einer Zwickmühle, nicht nur im Schmela-Haus, sondern auch in K 21. Die älteren Besucher darf sie nicht verprellen. Die jüngeren muss sie ins Haus locken. Auf die Jugend zugeschnitten ist der „Salon 21“. Ein wahrer Wohlfühlsalon. Der Raum in der ersten Etage ist mit einem strahlend roten, strapazierfähigen Teppich ausgelegt, der sich auch über eine kleine Studiobühne hinwegsetzt. Dazu gibt es einen Vorhang, der vom hellen zum kräftigen Rot wechselt.

Aus dem Schmela-Haus und damit aus dem Ensemble des Andreas Schmitten kommen die roten Stühle, die zum Milieu passen, aber doch auch ein Zeichen für den Abschied sind.

„Junge Leute wollen so etwas haben“, sagt Gaensheimer. Wer will, kann in Zeitschriften schmökern, mit Handy, Tablet oder Laptop agieren, denn es gibt W-Lan. Ein Lockvogel also, um zu Veranstaltungen, Gesprächen und Vorträgen einzuladen. Für Filmvorführungen lassen sich die Fenster komplett verdunkeln. Ansonsten gibt es wenig Kunst in dieser Etage, von den Spinnen im Saraceno-Raum einmal abgesehen.