Mit der Oper „Flut“ setzt die Rheinoper ihre pädagogische Arbeit fort. Diesmal hat das junge Publikum selbst das Stück inszeniert.

Kinder singen meist gern, auch Kinderlieder. Doch wer glaubt, dass sich die Jugend nicht fürs Ernste interessiert, hat weit gefehlt. Davon weiß die Musikerin Anna-Mareike Vohn (35) zu berichten. Sie leitet die Abteilung Education der Jungen Oper am Rhein. Dabei betreute sie die Jugend-Produktion „Lost in the forest“ und jetzt ganz aktuell „Flut“. Vor allem im jüngsten Stück zeigen Kinder und Jugendliche starkes Interesse an der Auseinandersetzung mit tragischen Themen. Und die dazu komponierte Musik ist keine leichte Kost.

„Die Kinder sind zeitgenössischer Musik gegenüber oft aufgeschlossener als das erwachsene Publikum.“

Anna-Mareike Vohn, Leiterin

Seit 2014 gestaltet Vohn die Jugendausbildung an der Rheinoper. Die gebürtige Aachenerin arbeitete aber schon während ihres Musikstudiums mit Schülern zusammen, ging in Grundschulen und ermöglichte dort die Einstudierung und Aufführung kleiner musikalischer Produktionen wie beispielsweise von „Hänsel und Gretel“. International sammelte sie Erfahrung: Von 2005 bis 2007 leitete sie etwa in den Palästinensischen Autonomie-Gebieten die Klarinettenklasse eines völkerverbindenden Musikprojekts des israelischen Dirigenten Daniel Barenboim. Dessen Jugendorchester des West-Eastern-Divan-Projekts hat sie mit aufgebaut.

„Kinder sind zeitgenössischer Musik gegenüber oft aufgeschlossener als das erwachsene Publikum“, sagt Anna-Mareike Vohn. Ältere Hörer würden sich einfach schwerer tun. „Es ist schön, ein junges Publikum zu formen und hinsichtlich der Hörgewohnheiten zu öffnen.“ Bei der Oper „Flut“ komme hinzu, dass die Jugendlichen selber experimentell komponieren konnten. „Man kann ihnen zeigen, was es alles gibt, wählen dürfen sie aber selber“, erklärt Vohn zum Entstehungsprozess in der Kompositionswerkstatt von David Graham. Auf der anderen Seite werde deutlich, dass sich vor allem die älteren Jugendlichen auf das modern-experimentelle Klangspektrum stürzten, während die Kinder doch eher noch das Harmonische in der Musik suchen würden.

Bei Libretto, Musik und Regie von „Flut“ gehe es künstlerisch derweil stark zur Sache. Das gesamte Stück könne für Erwachsene irritierend sein, weil es demonstriere, wie tief junge Menschen in Abgründe schauen lassen, berichtet Vohn. Keineswegs hätten Lehrer den Jugendlichen dabei die Hand geführt, beantwortet Vohn die Frage nach der tatsächlichen Eigenständigkeit der Arbeit. Die jungen Librettisten hätten sich Gedanken gemacht, was wäre, wenn der Rhein über die Ufer träte und alles überfluten würde. Charakterliche Schwächen würden dabei nach oben gespült, dass es einen schaudere. Beispielsweise erweise sich der Kapitän mit seinem Rettungsboot als ausgesprochen korrupt und kaltherzig.