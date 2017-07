Düsseldorf. Von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und schwer verletzt worden ist am späten Samstagabend ein 16-Jähriger in der Stadtmitte.

Laut Polizeibericht war gegen 22.50 Uhr eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf der Immermannstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als sie mit ihrem Auto an einer kleinen Personengruppe vorbeifuhr, trat unerwartet ein Junge vom Gehweg auf die Straße. Der 16-jährige Jugendliche wurde von dem Wagen erfasst und verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.