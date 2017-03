Düsseldorf. Mord in der Landeshauptstadt. Ein 16-jähriger Junge hat die Tötung einer 15-Jährige gestanden. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik an der Fringsstraße am Hafen. Die beiden Jugendlichen sollen, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz am Montag mitteilte, zuvor gemeinsamen den Tag verbracht haben. Sie sollen "in einer Art lockeren Beziehung" zueinander gestanden haben.

Der 16-Jährige soll die Jugendliche mit einem multifunktionalen Taschenmesser getötet haben. In der Vernehmung stellte sich ein Schizophrenie-Erkrankung des Jungen heraus, die ihn nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht voll schuldfähig macht.

Ein Hobbyfotograf hatte die Leiche des Mädchens am Sonntag entdeckt und die Polizei alamiert. Ein herbeigerufener Notarzt konnte dem Mädchen nicht mehr helfen, es war bereits tot. Bei der Spurensicherung soll den Beamten der 16 Jahre alte Tatverdächtige aufgefallen sein. Er wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. red