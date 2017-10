Innerhalb der kommenden zwei Jahre können Jugendliche aus Düsseldorfer Schulen den humanoiden Roboter „InMoov“ mit einem 3D-Drucker erstellen. Am vergangenen Freitag startete das Kooperationsprojekt zwischen dem Competence Center Begabtenförderung (CCB) und dem IOX-LAB im Düsseldorfer Hafen. Die Einzelteile des Roboters werden schrittweise in den nächsten Monaten gedruckt und zusammengebaut. Das IOX-LAB, ein innovatives Startup-Unternehmen der IT-Branche, stellt dafür sein Labor mit 3D-Druckern zur Verfügung und begleitet die Schüler fachkundig gemeinsam mit CCB-Robotikdozenten über die gesamte Projektlaufzeit.

Die zweijährige Förderung technikbegeisterter Jugendlicher ist in einer festen Gruppe angelegt. Düsseldorfer Schulen konnten dafür Schüler ab der neunten Klasse nominieren. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein besonderes Interesse und eine besondere Begabung in den Bereichen Technik und Informatik. In diesen Fächern werden ein fortgeschrittenes Wissen und erste Praxiserfahrungen vorausgesetzt. „Ziel des Projekts ist, dass Schüler aus unterschiedlichen Düsseldorfer Schulen in einem Team einzelne Roboterteile bauen, zusammensetzen und anschließend programmieren“, so die CCB-Leiterin Sabine Warnecke. Nach Projektende findet eine öffentliche Präsentation des Roboters statt. red