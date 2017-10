Die Besucher des Jugendtreffs Wersten wissen, was sie sich vom neuen Angebot wünschen.

„Für Kinder gibt es hier in der Umgebung viele Freizeitaktivitäten, bei Jugendlichen ist das Angebot dürftig.“ Christian Bustamante, Leiter des Jugendtreffs „OT Wersten“, sieht Nachholbedarf im Stadtteil. Vor allem an Sportflächen mangelt es. Jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit – im wahrsten Sinne. Die Stadt plant im Grünzug Wersten nämlich jetzt ein neues Fitnessangebot, das sich explizit an Jugendliche richten soll.

Im Rahmen einer Diskussion im Jugendtreff konnten die, die später von dem Angebot Gebrauch machen sollen, jetzt ihre eigenen Anregungen und Wünsche äußern. „Alles ist besser als das, was wir jetzt haben“, befand einer der zehn ausschließlich männlichen Jugendlichen, die an der Diskussion teilnahmen. Der verantwortliche Landschaftsarchitekt Till Gottschalk hatte zwei große Poster mitgebracht, auf denen erste Ideen abgebildet waren.

Die erste Variante ging dabei in Richtung Street-Workout, quasi ein Fitnessstudio unter freien Himmel. „Es könnte drei unterschiedliche Flächen geben, auf denen man unter anderem Gewichte stemmen, Balancieren und seine Kraft mit eigenem Körpergewicht trainieren kann“, erläuterte der Düsseldorfer Architekt. Auch einen Namensvorschlag hatte er mit im Gepäck: „Wersten Gym“.

Alternativ war auf dem zweiten Vorschlag nur ein großes, klassisches Sportfeld abgebildet. Das Votum der Jugendlichen war jedoch eindeutig: Alle votierten für den ersten Vorschlag mit mehreren kleinen Feldern. Allerdings sprachen sie sich dafür aus, dass man künftig nicht nur seine Kraft, sondern auch die Ausdauer trainieren könne. Weitere Wünschel: Ein Boxring, eine überdächte Sitzecke, ein Wasserspender, Hanteln und, eher nicht realisierbar, ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Polizeikontrollen verboten“.

Realisierung der Baumaßnahme wohl nicht vor 2019

Auf eine geplante Grünfläche in der Mitte des neuen Platzes könnten einige der Jugendlichen verzichten. Dieser Vorschlag wurde jedoch genauso abgelehnt wie der Wunsch nach einer Beleuchtung. Dies gehe aus rechtlichen Gründen nicht.

Aufgrund von Vandalismus wurde vor kurzem erst der Korb auf einem Streetball-Feld abmontiert. Architekt Till Gottschalk und die Vertreter von Gartenamt und Stadtplanungsamt, die ebenfalls bei der Diskussion dabei waren, appellierten daher auch an die anwesenden Jugendlichen, dass sie ein Auge darauf haben sollen, dass der neue Platz nicht wieder beschädigt wird.

Die neue Anlage, die an der Reusrather Straße neben den Tennisplätzen des TC Holthausen liegen wird, soll außerdem auch eine soziale Funktion erfüllen: Für die Planer ist Sport ein ideales Mittel, um Fairness, Respekt und Toleranz zu vermitteln. Auch angestauter Frust soll dadurch abgebaut werden.

Die Vorschläge werden nun ausgewertet und auf ihre Machbarkeit hin überprüft. Danach soll es eine weitere Diskussion mit den Jugendlichen geben, um möglichst viel Transparenz zu schaffen. Mit der Umsetzung rechnen die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung allerdings nicht vor 2019.