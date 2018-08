SGU möchte guten Start bestätigen.

In der Junioren-Fußball-Bundesliga geht Fortunas U 19 morgen auf „Zebrajagd“. Beim MSV Duisburg möchte die Elf von Sinisa Suker im dritten Anlauf den ersten Saisonsieg einfahren. Leicht wird dieses Unterfangen jedoch nicht. Denn während der MSV nach vier Punkten aus den ersten beiden Partien schon ordentlich Selbstvertrauen getankt hat, weiß die Fortuna noch nicht genau, wo sie steht. Gegen Aufsteiger Alemannia Aachen kam die Suker-Elf am Mittwoch nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Kapitän Shinta Appelkamp bewahrte die Rot-Weißen nach zweimaligem Rückstand mit seinen Treffern (62., 84./Foulelfmeter) vor einer Niederlage.

Schon heute feiert Fortunas U 17 ihre Saison-Heimpremiere gegen Arminia Bielefeld. Wie schon am vergangenen Mittwoch gegen Rot-Weiss Essen erwartet Trainer Jens Langeneke erneut „ein Spiel auf Augenhöhe“. In Essen fuhr die Fortuna dank des Kopfballtreffers von Jamil Siebert (61.) einen 1:0-Arbeitssieg ein. „Damit sind wir endgültig in der Saison angekommen“, frohlockte Langeneke.

Gut in die Saison gestartet ist auch die U 17 der SG Unterrath. Dem 0:0 gegen Schalke zum Auftakt ließ das Team von Mo Rifi am Mittwoch ein 1:1 (0:1) gegen den SC Paderborn folgen (Tor: Luka Geishauser, 77.). Heute geht es nun zu Rifis Ex-Verein VfL Bochum, der in diesem Jahrgang zu den Topmannschaften der B-Junioren-Bundesliga gezählt werden muss. magi