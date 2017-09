Guter Auftritt bei den Kreismeisterschaften.

Am Sonntag lud der TG Neuss zur Judo-Kreismeisterschaft der Altersklassen U 10 (Jahrgang 2008-2010) und U 13 (Jahrgang 2005-2007) zu sich in die Turnhalle ein. Insgesamt zwölf Kids des Post SV stellten sich ihrer Konkurrenz.

In der Altersklasse U 10 ging als einziger Junge Lasse Meiser auf die Matte. Nach einer anspruchsvollen Vorrunde kam er bis ins Finale, wurde dort aber bei einer verbotenen Technik seines Gegners so schwer verletzt, dass er den Kampf nicht beenden konnte und Silber gewann. Bei der U 13 gab es gleich neun Düsseldorfer Medaillen: Jonas R., Samuel Stemmler und Kim Niwek holten Gold, Jacques Delapille, Simon Zeh und Laura R. Silber, Till Oke Weiß und Ajta Jasarevic Bronze. Robin Tenkrat und Adam Chamrad wurden jeweils Fünfte. Alle Kämpfer, die eine Medaille erreicht haben, sind für die Bezirksmeisterschaft am kommenden Wochenende in Duisburg qualifiziert.