20 000 Euro wurden an gemeinnützige Projekte verteilt.

Die Düsseldorfer Jonges wollen die Weltoffenheit der Stadt fördern und sind in vielen sozialen Bereich engagiert. Und beim „Charity-Abend“ im Henkel Saal wurde ein Betrag von 20 000 Euro geleichmäßig an verschiedene gemeinnützige Projekte verteilt.

„Wir haben an einen Querschnitt der Bevölkerung gespendet. Wir haben an Senioren, Frauen, behinderte Mitbürger, Migranten und an Menschen gedacht, die unter häuslicher Gewalt leiden“, sagte Baas Wolfgang Rolshoven.

Unter anderen freute sich auch das Kinder- und Jugendhospiz über 2000 Euro. Durch die umfassende Betreuung haben die Eltern der kranken Kinder auch mal ein wenig Zeit für sich.

Die Paul-Klee-Grundschule an der Gerresheimer Straße baut mit den 2000 Euro eine Kletterwand auf dem Schulhof. „An dieser Wand sollen die Kinder sich ausprobieren und Aggressionen abbauen können“, erklärt Rolshoven.

Für Pro Mädchen gab es ebenfalls einen Scheck. Dort soll das Geld für Soft- und Hardware verwendet werden. Außerdem freuten sich das Café Grenzenlos, die Stiftung Kinderträume, die Frauenberatungsstelle, die Hisko-Hilfe im Schwangerschaftskonflikt, Subvenio, der Förderverein für Pallativmedizin an der Uni und der Verein der Freunde der Schule für Körperbehinderte über je 2000 Euro.