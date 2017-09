Düsseldorf. Am Montagabend wurde eine 27-Jährige am Unterbacher See beim Joggen von einem Unbekannten aufgehalten und sexuell belästigt. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter.

Laut dem Bericht der Polizei war die Joggerin am Abend am Unterbacher See Nord unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz (Großer Torfbruch) wollte sie an einem Mann vorbeilaufen, der vor ihr am See entlang ging. Dieser drehte sich plötzlich mit geöffneter Hose und entblößtem Geschlechtsteil zu ihr um und versuchte sie am Arm festzuhalten.

Der Frau gelang es jedoch, sich zu befreien und zu ihrem Auto auf dem Parkplatz zu flüchten. Sie fuhr zunächst nach Hause und erstattete dann eine Anzeige auf einer Wache in Erkrath.

Die 27-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und schlank sein. Er hat dunkelblonde Haare und trug zur Tatzeit eine hellblaue Jeans und ein graues Kapuzenshirt mit einem mehrteiligen Logo (zum Teil rot) auf der Brust.

Möglicherweise haben mehrere Fußgänger, unter anderem ein Paar mit einem Hund, den Verdächtigen ebenfalls gesehen. Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu wenden. red