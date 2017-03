Bewerber und Unternehmer konnten sich im Volkswagenzentrum austauschen.

Düsseldorf. Immer mehr Unternehmen und Institute suchen nach guten Berufseinsteigern, Werbung wird immer wichtiger. Das zeigte sich auf der Jobmesse am Samstag: 80 Aussteller waren bei der 10. Veranstaltung dieser Art im Volkswagenzentrum. Tausende Bewerber kamen, um sich bei der Berufswahl im direkten Gespräch besser zu orientieren oder um einen Neueinsteig zu planen.

„Dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat, spiegelt sich auch bei uns wider“, sagt Veranstalter Stefan Süß: „Arbeitgeber suchen verstärkt auf den Messen nach Nachwuchs.“ Die Besucherzahlen seien hingegen leicht gesunken. Gerade in Zeiten des Internets schätzen aber beide Seiten das persönliche Gespräch.

So wie René Berger. Der 18-Jährige hat sich unter anderem bei der Polizei und beim Zoll nach möglichen Berufen und vor allem nach den Voraussetzungen für den Einstieg erkundigt. „Arbeit am Schreibtisch, das ist nichts für mich. Ich bin hierher gekommen, um mich an bestimmten Ständen zu erkunden. Man bekommt durch den persönlichen Kontakt einen ganz anderen Eindruck von der Arbeit“, sagt er. Lena Maus und Marcel Felder haben ihm von der Ausbildung beim Zoll berichtet. „Viele wissen gar nicht, was möglich ist“, sagen sie. Lena Maus beispielsweise kontrolliert Betriebe in Sachen Schwarzarbeit. „Die Arbeit ist anspruchsvoll, wir sind immer auf der Suche nach guten Kollegen.“

Viele Bewerber blieben an ihrem Stand stehen. Die beiden sind zufrieden, ging es den Ausstellern doch vor allem darum, Interesse für ihre Berufe zu machen. Wie in den Jahren zuvor waren viele Branchen vertreten – Schulen, Ämter, Zeitarbeitsfirmen, große Unternehmen. Genauso unterschiedlich waren die Besucher: Schüler, Studenten, Flüchtlinge, aber auch Berufstätige auf der Suche nach einem neuen Job. Die eigentliche Arbeit beginnt bei den meisten jetzt nach der Messe: Infos sortieren, Bewerbungen schreiben.