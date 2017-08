In einer feierlichen Zeremonie mit der Familie des ehemaligen Bürgermeisters und rund 250 Gästen ist am Montagvormittag der Joachim-Erwin-Platz mitten in der Stadt am Kö-Bogen eingeweiht worden.

Düsseldorf. In einer feierlichen Zeremonie mit rund 250 Gästen ist am Montagvormittag der Joachim-Erwin-Platz mitten in der Stadt am Kö-Bogen eingeweiht worden. Jahrelang war über einen angemessenen Ehrenort für den im Mai 2008 verstorbenen Ex-Oberbürgermeister von der CDU gestritten und diskutiert worden. Am Montag nun war vor allem seine Familie froh: „Für mich und meine Kinder ist das ein Tag der Freude, wir sind sehr bewegt und dankbar, dass Jochen gerade hier am Kö-Bogen, den er initiiert hat, gewürdigt wird“, sagte Hille Erwin, die Witwe.

Sehr eingesetzt für den prominenten Platz vor den Libeskind-Bauten hat sich SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel. Er würdigte seinen Nach-Nachfolger mit viel Lob: „Es ist ein würdiger Platz. Joachim Erwin brannte für seine Stadt. Und er kann auf eine sehr beachtliche Bilanz seiner acht Amtsjahre zurückblicken“, sagte Geisel.

Anwesend waren auch Ehren-OB Marlies Smeets (SPD), Erwins Nachfolger Dirk Elbers (CDU), viele aktuelle und frühere Dezernenten und alte Mitstreiter von Joachim Erwin.