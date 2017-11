Bäderchef Roland Kettler gibt einen Zwischenstand über die Bauarbeiten an den Bädern.

Düsseldorf. Mehr als 540.000 Besucher zählten die Düsseldorfer Bäder im ersten Halbjahr dieses Jahres. Für Roland Kettler, den Geschäftsführer der Düsseldorfer Bädergesellschaft, ist das eine gute Zahl, besser als 2015 und ähnlich hoch wie im vergangenen Jahr. Doch Kettler blickt immer weiter nach vorne. „Es gibt keine andere Sportstätte, die vom Säugling bis zum Senior genutzt werden kann“, sagt er.

Es ist ihm enorm wichtig, dass Menschen schwimmen lernen. Dazu laufen zurzeit wieder die intensiven Herbstferienkurse für Kinder und Jugendliche, die das Schwimmen noch nicht oder eben noch nicht so sicher beherrschen. Neben der wichtigen Aufgabe des Schwimmenlernens sieht Kettler die Gesundheitsförderung der Düsseldorfer als weiteres Pflichtprogramm der Bädergesellschaft. Gerade gab es dazu eine Kundenbefragung zum Kursangebot der Bäder, vom Schwimm- bis zu den beliebten Aquafitnesskursen. Die Auswertung läuft. Roland Kettler möchte die Wünsche und Ergebnisse in ein neues Projekt einfließen lassen. Ein Präventionsangebot für Jedermann. „Man kann es vergleichen mit einem Trimm-Dich-Pfad, bei dem jeder auf sich selbst gestellt ist. Die Idee gibt es auch für das Wasser“, erklärt der Bäderchef.

Bahnen ziehen und dazwischen Aquafitness-Übungen einlegen

In Zusammenarbeit mit den Krankenkassen möchte er die „Kurspfade in den Bädern“ einrichten. So soll jeder, der eben in den öffentlichen Schwimmzeiten alleine seine Bahnen zieht, auch die Möglichkeit bekommen, dazwischen Übungen im Wasser zu machen. Auf Tafeln am Beckenrand sollen diese erklärt werden. Aber auch Schwimmmeister sollen weiter ausgebildet werden, um die Badegäste in gesundheitsfördernde Bewegung zu bringen.

Roland Kettler, Geschäftsführer der Bäder-GmbH, am Rand des 2016 eröffneten einzigen 50-Meter-Hallensportbeckens im Rheinbad Stockum.

Um das ganze ambitionierte Schwimm-, Freizeit- und Präventionsprogramm den Düsseldorfern aber auch wohnortnah anbieten zu können, braucht es eine gute Infrastruktur. Und da kann Roland Kettler gute Perspektiven anbieten. Denn nach jahrelangem Stillstand, ist nun die Umsetzung des Bäderkonzepts 2020 endlich angelaufen. Es schafft Ersatz für die inzwischen abgerissenen oder auch, so Kettler, „abgebadeten“ Bäder in Oberkassel, Flingern, Benrath und Unterrath.

Für die Neubauten werden 60 bis 70 Millionen Euro investiert

Kettler gibt dazu gegenüber der WZ ein aktuellen Stand zu den einzelnen Planungen an den verschiedenen Standorten.

Internet Die Eintrittskarte für die Hallenbäder kostet für Erwachsene 4,60 Euro, die Zehnerkarte 41,40 Euro; Kinder, Schüler, Studenten zahlen 3 Euro. Kinder unter 4 Jahren zahlen nichts, mit der Düsseldorfer Familienkarte gibt es den ermäßigten Tarif. Die Preise für die Kurse, Massagen und Saunabesuche findet man detailliert auf der Internetseite der Bädergesellschaft. Die Öffnungszeiten außerhalb der Schulschwimmzeiten und Vereinsbelegungen findet man ebenfalls online für jedes Bad. Gleiches gilt für das Kursangebot und die Saunabereiche. Die Bäder bieten auch Saunatage nur für Damen und nur für Herren an. Lange Saunanacht am Samstag, 18. November, in der Suomi-Sauna im Familienbad Niederheid. Beauty-Tag zur Damensauna, Strand-Sauna im Freizeitbad Düsselstrand am Dienstag, 21. November und 19. Dezember. Termine für die 90-minütigen Schulungen am 28. Oktober | 11. November | 25. November | 9. Dezember | 23. Dezember, jeweils samstags um 15 und 17 Uhr, Kontakt: Familienbad Niederheid Telefon 95745-780. baeder-duesseldorf.de

Allwetterbad Flingern: Mitte August haben - wie berichtet - die Abrissarbeiten auf dem Gelände am Flinger Broich begonnen. Sie sollen nach den Herbstferien beendet sein. Dann beginnt Anfang 2017 der Bau des neuen Kombibades aus Frei-, Hallen-, Sprung- und Kursbecken. Die Bädergesellschaft zeigt auf ihrer Internetseite den aktuellen Stand der Arbeiten und erinnert mit einem Video an das alte Allwetterbad. Das neue Bad soll im Februar 2020 rechtzeitig zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2019/2020 eröffnen. Denn der 26,5 Millionen teure Bau wird auch ein wichtiger Standort für das Schulschwimmen. Zum Stand der Planung und Arbeiten sagt Kettler: „Hier sind wir im Lauf.“