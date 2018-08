Erste Filialen haben die Verpackungen mit dem Vier-Stufen-Modell über die Haltung und Herkunft. Doch was bringt es?

Woher kommt eigentlich das Fleisch auf meinem Teller? Wie wurden die Tiere gehalten? Immer mehr Verbraucher wollen das wissen. Darauf reagieren nun immer mehr Supermarkt-Ketten. Die Discounter haben nun nach und nach ein vierstufiges Erkennungssystem eingeführt. Seit dem 1. August hat auch Aldi neu gekennzeichnete Produkte in der Auslage. Doch bringt das neue System wirklich mehr Transparenz?

Die Herkunft des Fleisches ist auch bei Aldi ab sofort in vier Stufen eingeteilt. Lidl, Netto, Penny und Kaufland haben über 2018 verteilt nach und nach das Kennzeichnungssystem eingeführt. Auch Rewe will nachziehen. Die Einteilung ist bei allen sehr ähnlich und unterscheidet sich nur im Detail. Stufe eins bedeutet konventionelle Stallhaltung nach gesetzlichen Bestimmungen. Stufe zwei – „Stallhaltung plus“ – heißt: mehr Platz für die Tiere und zusätzliches Beschäftigungsmaterial. Bei Stufe drei – „Außenklima“ – haben sie außerdem noch Zugang zu einem Außenklimabereich, Stufe vier ist Bio und entspricht wiederum den zugehörigen gesetzlichen Bestimmungen.

Grundidee ist, dass der Verbraucher so eine bewusstere Kaufentscheidung treffen kann. Doch ist das auch so? Ein Blick in die Kühltheken bei Aldi, Lidl und Netto verrät: nicht so ganz. Bei Aldi an der Oberbilker Allee ist etwa die Hälfte der Produkte mit neuen Etiketten versehen. Rind und Schweinefleisch stammt nahezu vollständig aus Stufe eins - also Stallhaltung. Bis auf ein paar in grüner Bio-Verpackung, die entsprechend Stufe vier auf dem Etikett tragen, die gab es aber auch schon vorher.

Verbraucherzentrale hält nicht viel von der Regelung

Das Geflügel ist größtenteils mit Stufe zwei gekennzeichnet. Nun kann der Kunde zwar erkennen, dass die Tiere in Stallhaltung gezüchtet wurden – eine alternative Entscheidung kann er aber nicht treffen. Und das nicht nur bei Aldi, auch bei Lidl und Netto auf der gleichen Straße bietet sich ein ähnliches Bild: Rind und Schwein hat Stufe eins, Geflügel Stufe zwei, Ausnahmen bilden auch hier die als Bio gekennzeichneten Produkte.

Das kritisiert auch die Verbraucherzentrale NRW. „Wenn 90 Prozent der Produkte mit Stufe eins gekennzeichnet sind, hat der Verbraucher nicht viel davon“, sagt Sabine Klein, die als Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale für das Thema Fleisch zuständig ist. Außerdem sei die Kennzeichnung nicht wirklich transparent. Denn: Was genau verbirgt sich hinter jeder Stufe? „Das System suggeriert, dass man bei Stufe zwei etwas positives für das Tierwohl tut“, sagt Klein. Die Discounter kündigen auch an, dass bis 2019 einen Großteil ihres Angebots mindestens aus dieser Kategorie sein soll. Dabei ist der Unterschied nur minimal - knapp zehn Prozent mehr Platz etwa. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Erst ab der dritten Stufe handelt es sich um Haltungsarten, die sich die meisten bewussten Kunden wünschen.

Außerdem, so Klein, ist das System grundsätzlich verwirrend. Bei dieser Kennzeichnung ist Stufe vier das beste, das, was sich die meisten Verbraucher wünschen. Bei der Kennzeichnung von Eiern, die dem neuen System im Prinzip ähnlich ist, ist es genau andersherum: Null und eins sind die Haltungsarten, die besonders artgerecht sein sollen. Zudem betrifft das neue Kennzeichnungssystem nur Frischfleisch und auch nur von der eigenen Marke der Discounter. Wurst, Schinken und Sonderprodukte, wie irisches oder Iberico-Rind, das hin und wieder angeboten wird, sind auch jetzt nicht gekennzeichnet.

„Grundsätzlich ist es ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Sabine Klein. Denn viele Verbraucher wünschten sich, besser über die Haltung der Tiere informiert zu werden - um eben eine bessere Entscheidung treffen zu können. „Es ist besser nachvollziehbar, warum eine Sorte Fleisch mehr kostet als eine andere“, sagt Klein. Dennoch gebe es Nachbesserungsbedarf.