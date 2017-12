Die Kunstkommission wird in der nächsten Ratssitzung beschlossen. Top-Künstler sitzen in der Jury. Eine Analyse.

Wenn am 14. Dezember der Stadtrat die Kunstkommission absegnet, übernehmen die Künstler die Verantwortung für die Kunst am Bau und im öffentlichen Raum. 700 000 Euro dürfen sie dann jährlich ausgeben. Das ist eine stattliche Stange Geld, die nicht aus dem Kulturetat, sondern aus dem allgemeinen Haushalt kommt.

„Radikale Entwürfe verlieren gegenüber weich gespülten Beiträgen.“

Via Lewandowsky, Jury-Mitglied

Politik und Verwaltung sitzen mit im Boot, allerdings im Wesentlichen beratend. Sie brauchen sich jedoch keine Sorge zu machen, denn Düsseldorfer Künstler waren immer aktiv. Sie haben die Kunsthalle gerettet, den einstigen Kunstpalast gebaut, den Kunstverein und den Malkasten gegründet. Bei vielen Wohltätigkeitsveranstaltungen wie Fifty-Fifty oder Heartbreaker sind sie es, die die Werke stiften und damit das Geld eintreiben. Neu ist diesmal, welche Koryphäen sich für die ersten drei Jahre in die Kommission wählen ließen.

Via Lewandowsky wohnt als einziger nicht in Düsseldorf, sondern in Berlin. Furore machte er mit dem „Roten Teppich“ für den zweiten Dienstsitz des Verteidigungsministeriums im Bendlerblock. Betritt man das Foyer, nimmt sich die große textile Installation aus Schurwolle mit ihrem hohen Flor fast dekorativ aus. Wie ein roter Teppich eben. Steigt man die Treppe hoch, so zeigt der Teppich sein wahres Muster, die Luftansicht des zerstörten Berlin. Lewandowskys Werk wandelt sich also in einen Bombenteppich. Ein symbolgeladenes Denk- und Mahnmal ist es.

Katharina Sieverding hält Kontakt zur jüngeren Generation

Lewandowsky macht aus Kollegialität mit, denn Künstler hätten ihn angefragt. In Bochum wurde sein radikaler Entwurf soeben abgelehnt. „Radikale Entwürfe verlieren in der Regel gegenüber weich gespülten Beiträgen. Der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping fragte sogar, ob man den Teppich auch woanders hinhängen könne“, erzählt er im Gespräch. Jetzt sei man in Berlin heilfroh, dass man den Teppich habe.

Katharina Sieverding wohnt seit 50 Jahren in Düsseldorf, ist stets präsent und hält den Kontakt auch zur jüngeren Generation. Jedem Werk steckt eine tiefsinnige Frage an falsch verstandene Macht- und Moralansprüche inne. So schuf sie in Kooperation mit Fifty-fifty und der Flüchtlingsinitiative Stay! das Plakat „Am falschen Ort“, als Statement gegen Rassismus und Populismus. Durch Überblendungen entstand ihre Animation „Die Sonne um Mitternacht schauen“. Dabei spürt der Betrachter, dass selbst die Sonne zum Spielball der Mächtigen werden könnte.