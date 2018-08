In der Ferienfreizeit wurden ein Autorennen und eine Wasserolympiade ausgetragen.

Die Teilnehmer der Olympiade im Düsseldörfchen, der Ferienfreizeit im Südpark, sollten den Wettkampf in drei Worten zusammenfassen. Nass war das erste Wort, gefolgt von lustig und cool. Drei der sechs Wettbewerbe (Sandsäckchen-Weitwurf, Schubkarrenrennen und Elefantenrüssel) waren trockenen Leibes zu bewältigen, die anderen drei aber fielen erfrischend aus: Mit einem Tablett, auf dem Wasserbecher standen, mussten die Sportler als Butler Slalom laufen. Beim Baseball mussten sie mit einem Stab zugeworfene Wasserbomben zum Platzen bringen. Und bei der Wasserkette stellten sich alle Mitglieder eines Teams hintereinander auf und reichten Becher über den Kopf nach hinten. Was gut gehen kann, aber nicht muss... Am Ende siegte das Team der Bank („Düssel-Safe“).

Der Donnerstag war offensichtlich der Wettkampf-Tag im Düsseldörfchen: Rund um die Häuser, die sich die Kinder in den vergangenen Wochen gebaut haben, wurde ein „atemberaubendes Autorennen“ (so schreibt es die Zeitung „Nüsseldörfchen“) ausgetragen. Zwei Fahrer nahmen die Kurven etwas zu scharf und krachten in die Häuser. Verletzt wurde niemand. Am Ende setzten sich Ben und Felix durch.

Neues aus

dem Düsseldörfchen

In der letzten Ausgabe der Zeitung der kleinen Stadt sind viele Danksagungen zu lesen – und der Abschied vom Rasenreporter, der zu einem der Helden der Ferienfreizeit geworden ist. Der wiesige Journalist ist mit Koffer in urlaubsähnlichen Umständen zu sehen. Als „hobbymäßiger Zeitreisender“ habe er diese Bilder aus seinen nun beginnenden Ferien geschickt, schreibt er. Sein letzter Gruß: „Bis irgendwann in einer eher optionalen parallelen Zukunftsvision.“