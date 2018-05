Auch Länder wie die Schweiz oder Zypern setzen am Pfingstwochenende in Düsseldorf Zeichen. Es gibt sogar eine Premiere auf dem Marktplatz.

Düsseldorf. Am Pfingstwochenende (17. bis 20. Mai) steht Düsseldorf bei der 26. schauinsland-reisen Jazz Rally mit 75 Konzerten auf 30 Bühnen wieder ganz im Zeichen der Musik. Ein besonderes Markenzeichen des Festivals sind internationale Kooperationen. Zahlreiche Freundschaften, die Düsseldorf zu anderen Regionen pflegt, werden bei der Rally mit Musik ergänzt, beispielsweise zu Moskau und Palermo. In diesem Jahr freut sich Rally-Veranstalter Destination Düsseldorf (DD) neben den Auftritten der polnischen Künstler Monika Borzym und Kroke im Landtag auch über die Kooperationen mit der Schweiz und Zypern.

Erstmalig präsentiert sich die Schweiz mit einem großen Holzchalet auf dem Marktplatz. Boris Neisser (DD): „Unser neuer Partner wird sich touristisch, kulinarisch und musikalisch in Düsseldorf präsentieren.“ Für ein außergewöhnliches Klangerlebnis wird die Schweizer Künstlerin Eliana Burki sorgen. Die „Rebellin am Alphorn“ spielt jedoch keine volkstümlichen Weisen, sondern mischt mit ihrem 3,70 Meter langen Instrument klassische und jazzige Töne mit orientalischen und poppigen. Sie ist bei der offiziellen Eröffnung am Rally-Freitag (18 Uhr, Marktplatz) zu sehen und Freitag und Samstag im Chalet der Schweiz.

Südländisch temperamentvoll, aber ohne Hektik und voller Lebenslust: Das ist Mood Indigo. Die Zyprioten brennen vor Leidenschaft zur Musik – und das bei der Rally gleich zweimal. Am Donnerstag (18.30 Uhr, Rheinterrasse) und am Samstag (20 Uhr, Forum Stadtsparkasse). Da Zypern noch weit mehr als hervorragende Musiker zu bieten hat, ist es bereits zum zweiten Mal Partnerland des Düsseldorfer Festivals. Am Burgplatz erwarten den Besucher kulinarische Kostproben und ein breitgefächertes touristisches Angebot zu der Insel, die nicht nur mit einer fast hundertprozentigen Sonnengarantie punkten kann. Alle Infos rund um die Rally im Internet: