Ab morgen sind die Buttons teurer. Nach einem Jahr Pause Party-Programm im Henkel-Saal.

Die 26. schauinsland-reisen Jazz Rally Düsseldorf steht kurz bevor. Vom 17. bis 20. Mai steigen an vier Tagen 75 Konzerte auf 30 Bühnen mit jeder Menge Jazz, Funk, Blues und Soul. Als Eintrittskarte für alle Auftritte dient der bekannte Button. Die „Erkennungsmarke“ des größten deutschen Jazz-Festivals kostet im Vorverkauf 35 Euro. Ein in Europa einzigartiger Preis für fast 7000 Minuten hochwertiger Live-Musik, sagen die Veranstalter. Doch Achtung: Die günstige Vorverkaufsphase endet heute um 24 Uhr. Ab Donnerstag gilt dann der reguläre Abendkassen-Preis von 40 Euro. Ähnliches gilt für die Tagestickets.

Mit dem Cube, dem ehemaligen Downtown, und dem Em Pöötzke lebt die legendäre Jazz-Tradition Düsseldorfs bei der Rally wieder auf. Während das Cube mit dem Auftritt von Future Jesus (18. Mai, 20 Uhr) eine Brücke vom Jazz des Downtowns zur heutigen Musikszene schlägt, trifft im Em Pöötzke Buena Vista auf modernen Soul (20. Mai, 18 Uhr: Qban Soul). Die beiden Spielstätten in der Mertensgasse sind ebenso erstmalig Spielorte wie das Andreas-Quartier, das sipgate an der Gladbacher Straße und die Schadow Arkaden am neu gestalteten Martin-Luther-Patz. Hier wird es eine neue Open-Air-Bühne geben, die von Freitag bis Sonntag ein vielseitiges Programm bietet von Swing bis zu rockigem Brass Band-Sound. Damit wird das Wochenende um ein weiteres Open-Air-Erlebnis bereichert.

Im Henkelsaal gibt es nach einem Jahr Pause an allen drei Rally-Abenden wieder ein volles Party-Programm: Den Auftakt macht am Freitag (18. Mai, 21.30 Uhr) Jazzrausch, gefolgt am Samstag (19. Mai, 22 Uhr) von groovigem Soul, Funk und Pop mit The Phunkguerilla feat. Cosmo Klein. Am Sonntag steigt hier die große After Show Party mit der Band Decoy anlässlich des 100. Geburtstages des Rally-Partners (20. Mai, 22.30 Uhr). Alle Infos rund um die Rally im Internet:

www.duesseldorfer-jazzrally.de