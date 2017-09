Happy Gangstas mit Ex-Helge-Schneider-Trommler Peter Thoms feiern ihr Zehnjähriges.

Da staunten einige Besucher des Waschsalons an der Ackerstraße 181 in Flingern nicht schlecht: Sie waren eigentlich gekommen, um ihre schmutzige Wäsche zu waschen. Gleich im Eingangsbereich hatte sich das Düsseldorfer Trio The Happy Gangstas postiert. Und während die Waschtrommeln hinten ordentlich rotierten, spielten die drei Musiker drei Stunden lang eine Mischung aus Jazz, Polka und Cha Cha Cha.

Die Band feiert hier ihr zehnjähriges Bestehen. „Wir wollten unser Jubiläum unbedingt an einem ungewöhnlichen Ort feiern“, erklärt Trompeter Blasius Maltzahn. „Denn wir sind ja auch keine Gala- und Glamourband, sondern eher ungewöhnlich.“ Erste Idee: Ein Konzert in der Kanalisation. „Das haben wir dann aber wieder verworfen. Zu schmutzig. Und uns für das genaue Gegenteil entschieden“, ergänzt Schlagzeuger Peter Thoms und spielt auf den Waschsalon in Flingern an.

Das Konzept des Abends fasst Gitarrist Rolf Springer zusammen: „Das wird kein reines Konzert. Wir feiern uns selbst.“ Und bereits zum ersten Song haben sich rund 30 Fans und Weggefährten der Musiker eingefunden, um mitzufeiern. Wer jetzt nachkommt, muss wegen Platzmangel von draußen zuschauen.

Zu den Räumlichkeiten passend hat sich vor der Band Escobar, ein Mann mit Sombrerohut, aufgeklebtem Schnäuzer und weißen Umhang postiert und hängt von der Musik begleitet Wäsche auf. „Wir sind hier ja eigentlich nur Schnörkel und Verzierung. Die eigentliche Attraktion sind die Wäscher, die uns hier zeigen, wie es richtig geht“, erklärt Schlagzeuger Peter.

Trommler Thoms spielt seit über 60 Jahren Schlagzeug

Seit über 60 Jahren spielt der Bandälteste Schlagzeug in verschiedenen Tanzkapellen, Jazzbands und Experimentier-Ensembles. Als Mitglied der Band „Hardcore“ tourte er ab den 1990er-Jahren mit Helge Schneider durch die Republik. Nach jahrelanger Zusammenarbeit suchte er vor zehn Jahren ein neues Betätigungsfeld und tat sich mit seinen heutigen Bandkollegen zusammen.

Die Happy Gangstas verstehen sich als Gegenentwurf zu Coverbands, die einfach nur ihr immer gleiches Show-Repertoire aus Coverversionen runterdudeln. Folgerichtig besteht ihr Programm zum größten Teil aus Eigenkompositionen. „Alles soll frisch, anders und noch nie dagewesen klingen, und dabei lebendig und unterhaltsam sein“, erklärt die Band.

Und tatsächlich: Auch als Nicht-Jazzfan muss man schon nach wenigen Takten unweigerlich mit den Füßen mitwippen und wird von der Lässigkeit und Spielfreude der Musiker angesteckt.

Vor allem merkt man den drei Bandmitgliedern, bei aller Unterhaltung und Comedy, die sie bei ihren Auftritten auch einbauen, zu jeder Sekunde ihre musikalische Versiertheit und die Lust am Musizieren an. Nur ihr Versprechen, nach dem Auftritt zusammen in eine Waschtrommel zu gehen, um sich dort – von was auch immer – reinzuwaschen, will man dem Trio nicht so ganz abnehmen.