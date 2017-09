Bereits im Kindesalter begeistere sich die deutsche Jazzsängerin und Gesangsdozentin Barbara Barth für Musik. Früh beginnt sie mit Klavier- und Querflötenunterricht, später folgt klassischer Gesangsunterricht. Und während ihre Liebe zur Musik immer weiter wächst, führt der berufliche Weg in eine andere Richtung. Erfolgreich absolviert Barth eine Psychologiestudium, doch sie bleibt der Musik treu und schließt 2015 ihr Jazzgesangsstudium an der FolkwangUniverstät der Künste in Essen ab.

Im Jahr 2011 gründet die Sängerin das Barbara Barth Quintett und beginnt im Folgejahr eigene Stücke zu komponieren und arrangieren. 2915 erscheint dann das Debutalbum „This is..:“ auf dem renommierten Laben JAZZNARTS Records. Ihre Lieder sind gefühlvoll und emotional aber auch improvisiert wild und vielleicht ein wenig verrückt doch stets ehrlich. Die neuen Werken des Quintett bearbeiten und interpretieren deutsche Lieder der 30er bis 60er Jahre, aber auf ihre ganz persönliche Art. (Foto: Laura Carbone) Jazz-Schmiede, Himmelgeister Str. 107e. Am 7. Oktober, um 20:30 Uhr. Eintritt 9 Euro. Kartenreservierung unter Telefon 311 05 64