Am Samstag feiert Düsseldorf den Japantag. In der Innenstadt und am Rhein werden den ganzen Tag über Tänze, Gesang, Bogenschießen, Origami und Speisen aus Japan geboten. Eine Art Karneval im Mai veranstalten die vielen Besucher, die sich wie japanische Comic-Figuren verkleiden und so durch die Straßen ziehen. Diese Cosplayer tragen dann je nach Figur überdimensionale Schwerter, schrille Perücken oder gehen als zarte Flügelwesen wie Feen und Elfen. Düsseldorf, die Stadt mit der drittgrößten japanischen Gemeinde in Europa, erwartet über den Tag verteilt mehrere Hunderttausend Besucher.Zum Ende der Feier wird ein japanisches Feuerwerk abgebrannt.