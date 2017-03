Ja-Wort direkt am Wasser

Auf dem Partyfloß werden Paare getraut, die Termine sind begehrt.

Düsseldorf. Rund 25 Mal im Jahr wird am Unterbacher See dieser eine Satz gesagt: „Ja, ich will.“ Unter freiem Himmel trauen Standesbeamte aus Düsseldorf auf dem Partyfloß Paare. Seit mittlerweile vier Jahren: „Wir machen nichtmals Werbung dafür und trotzdem sind die Termine sehr begehrt“, sagt der Zweckverbands-Geschäftsführer Peter von Rappard. 19 Anfragen hat er bereits für das laufende Jahr.

Wie eine solche Trauung abläuft, liege ganz bei den Hochzeitspaaren. Für den Standardpreis von 350 Euro stellt der Zweckverband das Floß, einen weißen Baldachin, Tische und Stühle sowie Dekoration zur Verfügung. Auf Wunsch, für einen kleinen Aufpreis, können die Verliebten ihre Gäste auch mit rotem Teppich empfangen – oder vorher auf einer angrenzenden Wiese zum Sektempfang laden. Aus rechtlichen Gründen darf das Standesamt allerdings nicht während der Fahrt trauen – das Floß muss am Ufer fest vertaut sein. Erst nach der amtlichen Zeremonie darf das Gefährt ablegen.

In drei Jahren gab es bisher übrigens nur einen Fall, in dem es geregnet hat: „Ansonsten war es immer trocken, bei fast 100 Trauungen am See“, sagt von Rappard. Für alle Fälle gibt es aber auch einen trockenen Trauungsraum.