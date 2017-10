U 19 der Fortuna hat eine kleine Durststrecke.

Fortunas U 19 durchläuft in der A-Junioren Fußball-Bundesliga die erste kleine Durststrecke in der noch jungen Saison. Das 0:4 (0:0) gegen den MSV Duisburg war die dritte Niederlage in Folge für den Nachwuchs vom Flinger Broich. „Wir hatten einen rabenschwarzen Tag“, lautete das knappe Fazit von Fortunas Trainer Sinisa Suker.

Immerhin einen Zähler ergatterte Fortunas U 17 mit dem 1:1 (0:0) bei Aufsteiger Alemannia Aachen. Dabei sah es auch für das Team von Jens Langeneke bis kurz vor Schluss nicht gut aus. Aber acht Minuten vor dem Abpfiff erlöste Constantin Wermann seine Farben mit dem 1:1. Auch die U 17 der SG Unterrath kehrte mit einem 1:1 (0:1) vom Hombrucher SV zurück. Der eingewechselte Onurcan Baysal (45.) glich den frühen Rückstand (6.) aus.

Keine Tore gab es in der C-Junioren Regionalliga zwischen der SG Unterrath und dem Mitaufsteiger FC Iserlohn. Das Team von Toma Ivancic hat nun einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Erneut nichts zu holen gab es für Fortunas U 14 im Nachwuchscup. Nach dem 0:4 (0:1) beim FC Schalke bleiben die Flingeraner punktloses Tabellenschlusslicht.

Fortunas U 16 bezwingt Uerdingen und baut Tabellenführung aus

Ganz anders ist die Gefühlslage bei Fortunas U 16, die ihre Tabellenführung in der Niederrheinliga mit einem 2:0 (2:0)-Heimsieg über Bayer Uerdingen behauptete. Jamie-Maurice Weydert (13.) und Alexandros Kiriakidis (22.) machten schon vor der Pause alles klar. Hingegen chancenlos war die U 17 des BV 04 beim 1:5 (0:3) gegen RW Essen. Der verwandelte Strafstoß von Giuliano Rizzelli zum zwischenzeitlichen 1:3 (54.) war alles, was den weiter punktlosen Derendorfern beim Aufstiegsanwärter gelang. Auch bei den C-Junioren wartet die 1. Jugend-Fußball-Akademie nach der 0:4 (0:1)-Heimniederlage gegen den Wuppertaler SV immer noch auf den ersten Punktgewinn. Souverän von der Tabellenspitze grüßt hingegen Fortunas U 15, die beim 7:0 (3:0) gegen Ratingen 04 erneut die Muskeln spielen ließ. Kieran Boßhammer, Nils Gatzke (je 2), Benedict Heck, Eunseok Ko und Marc Rommel trafen.