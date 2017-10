Die Frau, die heute in Köln, mit ihrem zweiten Mann, dem TV-Regisseur Pit Weyrich, lebt, freut sich, endlich wieder in Düsseldorf auf der Bühne zu stehen. „Es ist eine ideale Stadt zum Wohnen“, schwärmt sie. Derzeit probt Isabel Varell – mit Familienname Wehrmann – auf der Probebühne in Unterbilk. Sie spielt eine der Hauptrollen im Stück „Sommerabend“, das am 13. Oktober Premiere im Theater an der Kö hat. Ihre früheren Deutschlehrer, die ihre Legasthenie nicht erkannten und sie deshalb als nicht normal abgestempelten, könnten heute stolz auf sie sein. Denn die temperamentvolle, einst widerspenstige und provokative Schülerin avancierte zur Erfolgsautorin. In ihrem Buch „Mittlere Reife – aus meinem Leben“, 2016 im Piper-Verlag erschienen und wochenlang auf der Spiegel-Bestseller-Liste, schrieb sie sich alles von der Seele. „Das war wie eine Selbst-Therapie“, sagt sie. „Und hat meiner Krankenkasse viel Geld gespart!“

Wie kommt es, dass sie mit 56 so erfrischend, unbeschwert und natürlich jung wirkt? „Man muss ohne Angst leben. Und das Kind in sich bewahren. Und Kinder wollen auf den Spielplatz.“ Ihr Spielplatz, so Varell, die keine eigenen Kinder hat, ist im Moment das Theater. Worum geht’s in dem Stück „Sommerabend“ aus der Feder von Gabriel Barylli, einem Multitalent von internationalem Ruf? Ein amüsantes und intelligentes Stück habe der österreichische Erfolgsgautor, Regisseur und Schauspieler Barylli geschrieben. Darin treffen sich zwei Ehepaare, deren Kinder heiraten sollen. Dabei entsteht ein wahres Gemetzel zwischen ihnen, so Varell, die die Mutter der Tochter spielen wird. Aber auch nach knapp sieben Wochen „Sommerabend“ im Kö-Theater hat Varell einen gefüllten Terminkalender. Sie schreibt Songs für das nächste Album, arbeitet an ihrem zweiten Buch, tourt Anfang 2018 mit dem Musical „Hairspray“. Möglich wär’s, dass sie bald wieder in einer TV-Serie zu sehen sein wird. Genaueres will – und darf – sie noch nicht verraten.

„Sommerabend“ ab 14. Oktober im Theater an der Kö. Tickets telefonisch unter 0211-322 333.

www.theateranderkoe.de