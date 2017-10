Was sind Legasthenie und Dyskalkulie? Wie gehe ich mit den Diagnosen um? Am Dienstag, 10. Oktober, werden in der Aula der Dieter-Forte-Gesamtschule, Heidelberger Straße 75, Fragen rund um das Thema Lese- und Rechtschreibschwäche sowie Rechenschwäche beantwortet. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Vertreter von Selbsthilfegruppen sowie der Elternschaft Düsseldorfer Schulen (EDS) werden ebenfalls vor Ort sein.

Dr. Karl-Heinz Graf, Bezirksvorsteher des Stadtbezirks 9 (Wersten, Himmelgeist, Itter, Holthausen, Reisholz, Hassels, Benrath, Urdenbach), lädt zur nächsten Sprechstunde am Mittwoch, 11. Oktober, 16.30 bis 18 Uhr, ein. Bürger können ihn im Rathaus Benrath, Benrodestraße 46, Zimmer 3 (Erdgeschoss), persönlich aufsuchen oder unter der Nummer 899 71 18 sprechen.

Eine pilzkundliche Führung über den Golfplatz Hubbelrath bietet das Gartenamt am Freitag, 13. Oktober, 15 Uhr an. Treffpunkt ist der Parkplatz des Golfclubs , Bergische Landstraße 700. In zwei Stunden soll die vielfältige Pilzwelt betrachtet werden. Festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung werden empfohlen. Die Gebühr beträgt 2,50 Euro. Anmeldungen unter 899 4800 oder per Mail an gartenamt@duesseldorf.de.

Für das Konzert der Rolling Stones am Montag, 9. Oktober, verstärkt die Rheinbahn ihr Angebot. Die U78 fährt zwischen „Hauptbahnhof“ und „Esprit arena/Messe Nord“ mit mehr Wagen. In den Spitzenzeiten sind die Bahnen alle 5 Minuten unterwegs. Die Haltestelle „Mörikestraße“ wird von 18.15 bis 19.15 Uhr nicht bedient, damit die Züge schneller zur „Arena/Messe Nord“ kommen.