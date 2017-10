An verschiedenen Ständen stellen Menschen, Vereine und Initiativen beim Mobilitätsforum Verkehrsthemen zur Diskussion und ihre eigenen Ideen vor. Die Palette reicht von Vorschlägen zur Umplanung von Verkehrsinfrastruktur am Freiligrathplatz und neuen Ampelschaltungen am Seestern über dieThemen RRX, Luftreinhaltung und Sicherheit für Verkehrsteilnehmer. Die Rheinbahn wird mit der Fragebogenaktion „Wie wünschen Sie sich die Haltestelle der Zukunft?“ dabei sein. Die Verkehrswacht bietet einen Seh- und Reaktionstest an. Außerdem stellt sie das Lastenrad „Schicke Minna“ vor. Die Stadtwerke informieren an ihrem Stand über den mietbaren Elektroroller „Eddy“.

Das Mobilitätsforum findet am Mittwoch ab 15 Uhr im Congress Center Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Evangelische Krankenhaus Düsseldorf (EVK) gehört zu den 100 besten Kliniken Deutschlands. Neben der Uniklinik hat das Bilker Krankenhaus es als einziges Düsseldorfer Krankenhaus geschafft, in die nationale Top-Klinik-Liste das Magazin „Focus“ aufgenommen zu werden. „Auf Platz 91 sind wir stolz. Zu den besten 100 Kliniken bundesweit zu gehören, ist ein großer Erfolg“, sagt Vorstand Klaus Peter Taschner. Jedes Jahr im Herbst veröffentlicht das magazin die Klinikliste: Mehrere Tausend Fach- und Hausärzte werden dafür befragt, zudem Patientenbefragungen und Qualitätsberichte ausgewertet. Das EVK Düsseldorf wurde besonders für bei Brustkrebs, Darmkrebs und der Kardiologie ausgezeichnet.

Im Zuge der Bauarbeiten zur Verlängerung der Böhlerstraße werden Mitte Oktober auf der Neusser und Kevelaerer Straße die Asphaltschichten erneuert. Daher muss auf dem Straßenzug zwischen Laacher Weg und der Autobahnanschlussstelle A52 von Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 16. Oktober, 5 Uhr, die Fahrbahn aus Fahrtrichtung Meerbusch-Büderich nach Düsseldorf/Neuss voll gesperrt werden. Umleitungen sind eingerichtet.

Die Keyworker des Stadtmuseums treffen sich zum nächsten Jour Fixe im Museum an der Berger Allee 2. Der Jour Fixe findet (mit Ausnahmen) jeden zweiten Donnerstag im Monat statt. Keyworker sind Museums-Laien, die dort unter Anleitung helfen, Ausstellungen zu gestalten. Bei den regelmäßigen Treffen kommen alle Keyworker des Stadtmuseums unter der Leitung von Petra Rodewald in Zusammenarbeit mit Zita Götte und Marion Portz-Kube zum Gedanken- und Ergebnisaustausch zusammen und planen weitere Projekte, gruppenübergreifende Ausstellungen und Aktivitäten.

Die Veranstaltung ist öffentlich, alle Interessierten sind willkommen. Der Eintritt ist frei.