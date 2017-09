Rath. Das Stadtplanungsamt lädt am Donnerstag, 21. September, alle interessierten Bürger zu einer Informationsveranstaltung zur Neugestaltung des Dreiecksplatzes an der Scheffelstraße („Rather Korso“) ein. Dort wird um 18 Uhr die Planung für die Fläche an der Scheffelstraße/Ecke Säckinger Straße rund um das Büdchen vorgestellt und diskutiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf dem Platz sollen neue Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten für alle Generationen entstehen. Auch der „Rather Korso Süd“ wird als Fuß- und Radweg in die Platzgestaltung mit einbezogen. Er wird als sicherer Alltagsweg für alle Generationen die Wohnquartiere nördlich und südlich der S-Bahntrasse miteinander verbinden. Im nördlichen Teil wird dieser bereits von vielen Bürgern als Fuß- und Radweg genutzt. Der Kinderspielplatz an der Säckinger Straße wird mit einem weiteren Teilstück „Rather Korso“ 2018 gebaut.

Die neue Platzgestaltung ist ein weiteres Projekt aus dem Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ für das Gebiet Rath und Mörsenbroich. Insgesamt fließen 3,86 Millionen Euro in das Gebiet, wovon das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund 60 Prozent Förderung übernehmen, 40 Prozent finanziert die Landeshauptstadt Düsseldorf.