Ob Schiff, Schiene oder Straße: Im Industriehafen Düsseldorf finden die Waren ihren Weg.

Düsseldorf. Den 20-Tonnen-Container bewegt er, als handele es sich um ein Leichtgewicht. Kranführer Viktor Schwarzkopp schaut durch das Fenster am Boden der Kabine auf die gestapelten Container. Ein Lkw fährt vor. „Der muss auf Anton 3/2“, sagt eine Stimme durch das Funkgerät. „Anton 3/2“, wiederholt er kurz und lässt den Greifer des Krans herunterfahren. Punktgenau. An den Seiten des Containers wird der Greifer verriegelt. Ein Lichtsignal zeigt an, dass nun alles sicher ist. Also zieht ihn Schwarzkopp hoch und gleitet zur Stelle A3. Dort steht bereits ein anderer Container, deshalb stapelt er ihn in zweiter Ebene. Zentimeterarbeit. Einen Plan der Abstellplätze braucht er dafür nicht. „Wir machen das jeden Tag, ich weiß, wo der hin muss.“

Über den Rhein direkten Anschluss an die Seehäfen

Der rund fünfzehn Meter hohe Kran steht inmitten des Düsseldorfer Hafens. In der Nähe befindet sich ein Gas-Kraftwerk sowie ein Logistikzentrum. Im Hafen werden Güter trimodal verladen: Über Straße, Schienen oder Wasserweg. Zu Kranfahrer Schwarzkopp kommen Lkw, ihre Fracht wird am Wasser entlang für die Schiffe bereitgestellt. Die haben über den Rhein direkten Anschluss zu Seehäfen in den Niederlanden. Rund 120 Container bewegt er so in einer Acht-Stunden-Schicht. Auch ein Zug kann in das Terminal fahren. Was in den Containern drin ist, weiß er nicht.

Das Containerterminal sei das Herzstück des Hafens, findet Rainer Schäfer, Geschäftsführer der Neuss-Düsseldorfer Häfen. 1982 gegründet, wurde es schrittweise ausgebaut. „Für einen modernen Hafen ist ein kombinierter Containerumschlag unabdingbar.“ Rund 20 Millionen Euro seien seither investiert worden. „Wir stellen Krananlagen, Grundstücke und Personal.“ Betrieben wird das Terminal von dem Unternehmen DCH.

Mitten in der Stadt liegt der Hafen, umringt von Büros, Gastronomie und einem Golfplatz. „Flächenmäßig war der Hafen zu groß, deshalb musste er sich auf politischen Wunsch hin verkleinern“, sagt Rainer Schäfer. Dies führte zur Entwicklung des Medienhafens. „Wir sind sehr froh, dass durch die gemeinsame Hafenvereinbarung die Düsseldorfer Politik jetzt eindeutig geregelt hat, wo der Medienhafen aufhört und keine weitere Wohnbebauung an den Industriehafen heranrückt.“

Rainer Schäfer, Geschäftsführer