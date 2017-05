Düsseldorf. Auf Grund des guten Wetters startet das Strandbad in Lörick ab 12 Uhr in die Freibadsaison. Bis einschließlich Mittwoch ist das Bad von 6 bis 20 Uhr geöffnet, danach sind die Öffnungszeiten von weiteren Verlauf des Wetters abhängig. Lässt das Wetter einen ganztägigen Betrieb am Wochenende zu, ist das Freibad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

In Schlechtwetterphasen öffnet das Löricker Freibad montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr und samstags sowie sonntags von 9 bis 12 Uhr.

Aushänge und die Homepage der Bädergesellschaft Düsseldorf informieren über die jeweils geplanten Öffnungszeiten. Erwachsene zahlen die Saison einen Tagestarif von 4,60 Euro, der ermäßigte Tarif liegt bei 3 Euro.