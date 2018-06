Düsseldorf. Der Start in die Fußballweltmeisterschaft verlief für Peru ähnlich wie für die deutsche Mannschaft: ziemlich unglücklich. Doch von dem 0:1 gegen Dänemark wollen sich Dario Orlando und die Gäste seines Restaurants „Lima’s Restobar“ die Stimmung nicht verderben lassen.

Zur Begegnung am Donnerstag um 17 Uhr gegen Frankreich will der Inhaber des peruanischen Restaurants an der Münsterstraße wieder Leinwand und Beamer aufbauen. „Die Stimmung beim letzten Spiel war großartig“, sagt Dario Orlando. Nicht nur Peruaner, auch einige Deutsche seien gekommen, um dem südamerikanischen Team die Daumen zu drücken.

Dem Anlass entsprechend ist das vor einem Jahr eröffnete Lokal mit peruanischen Flaggen und rot-weißen Girlanden geschmückt. Kulinarisch ist ebenfalls alles auf den Andenstaat ausgerichtet: Zu den Spielen ist die Karte auf fünf Gerichte reduziert. Auf der „carta futbolera“ findet sich dann zum Beispiel Leche de Tigre, eine kalte Fischsuppe, und Anticucho Guerrero (Fleischspieße). Zum Anstoßen gibt es unter anderem zwei Sorten des peruanischen Biers Cusqueña und den Cocktail Pisco Sour.

„Lima’s Restobar“, Münsterstraße 242, ist montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags ist das Restaurant von 18 bis 22 Uhr offen. Gezeigt werden nur die Peru-Spiele. jaw