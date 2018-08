Conzen hofft, dass sich außer dem Land auch der Bund an einer Stiftung beteiligt, dann könnte es im besten Fall ein Bundesforschungszentrum für Fotografie werden. Auf alle Fälle habe man, so Conzen, in Felix Krämer vom Museum Kunstpalast jemanden, der die Fotokunst museal begleiten würde und könnte.

CDU-Kultursprecher und Bürgermeister Friedrich Conzen will zwar ein Fotozentrum, aber kaum Folgekosten. Ihm schwebt eine Stiftung ähnlich der Zero-Foundation vor. Sie forscht mit Mitarbeitern im gerade erst bezogenen Mietshaus an der Hüttenstraße. Am Stiftungskapital haben sich die Zero-Künstler und viele Zero-Freunde beteiligt. Kostenpunkt für die Stadt: jährlich rund 500 000 Euro. Die Stiftung ist ans Museum Kunstpalast angeschlossen.

Blick in das Wohnzimmer in der Alten Schule Kaiserswerth zu Lebzeiten von Hilla Becher.

Manfred Neuenhaus, kulturpolitischer Sprecher der FDP, ist Feuer und Flamme für die Fotografie. Jeder kenne Andreas Gursky und Thomas Ruff. Auch die Bevölkerung habe ein großes Interesse an der Fotografie. Die Fotoszene sei ganz wichtig für die Stadt. Neuenhaus möchte jedoch schrittweise vorgehen. Als erstes gehe es darum, das Becher-Haus in der alten Schule in Kaiserswerth für ein kleines Fotozentrum herzurichten. Dort haben Bernd und Hilla Becher gelebt. Der Sohn Bernd Becher hält den Mietvertrag in dem städtischen Gebäude weiterhin aufrecht. Wissenschaftliche Mitarbeiter ziehen die Negative ab für die Ausstellungen, die von Hilla Becher noch zu Lebzeiten geplant waren. Dort könnte man kleinere Ausstellungen zeigen. Der Politiker würde damit einen Herzenswunsch von Max Becher, dem Sohn von Hilla und Bernd Becher, erfüllen, der die Erinnerung an das Milieu seiner Eltern wachhalten möchte.

Den Vorschlag der WZ, die derzeitige Eon-Akademie im Ehrenhof einzubeziehen, findet er eine „charmante Idee“. Man sollte mit Eon überlegen, ob sie ein weiteres Interesse an dem Gebäude haben. Die Miete, die das Museum Kunstpalast als Grundstückseigentümer von Eon bezieht, könnte man dem Museum überweisen.

Grünen-Sprecher Norbert Czerwinski nimmt wie Neuenhaus die alte Schule in Kaiserswerth ins Visier: „Damit haben wir einen wichtigen Standort, den wir erhalten und ergänzen müssen. Es gibt Überlegungen, das Haus in Trägerschaft dauerhaft zu sichern.“ Czerwinski denkt wie Conzen an eine Stiftung wie die Zero-Foundation.

Auch SPD-Fraktionssprecher Markus Raub gibt sich noch zurückhaltend. Grundsätzlich sei so ein Zentrum für Düsseldorf nicht schlecht. Aber es dürfe nicht übers Knie gebrochen werden. „Auf jeden Fall müssen wir damit gegenüber anderen Städten bestehen können.“