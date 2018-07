Ein Großteil unseres Trinkwassers kommt aus dem Rhein – Niedrigwasser ist aber kein Problem. Ein Besuch im Wasserwerk.

Düsseldorf. Wie kommt unser Trinkwasser eigentlich in den Wasserhahn? Wer sich diese Frage schon einmal gestellt haben sollte, der ist bei Matthias Rammler genau richtig aufgehoben. Der Leiter der Wassertechnik im Wasserwerk Flehe bietet zusammen mit den Stadtwerken während der Sommerferien Führungen durch die Anlage an. So auch am vergangenen Freitagnachmittag.

Es ist einer der heißesten Tage der Woche. 36 Grad zeigt das Thermometer an, die Luft ist durch die sengende Sonne aufgeheizt. Rammler führt die 30-köpfige Gruppe auf eine Wiese mit Blick auf den Rhein, der merklich zurückgegangen ist. Sorgen müsse man sich deswegen aber nicht machen, sagt Rammler: „Im Vergleich zum Jahr 2003 ist die Lage noch sehr entspannt. Damals lag der Pegelstand bei 70 Zentimeter, aktuell sind wir bei 103.“ Selbst wenn der Fluss austrocknen würde, wäre das noch lange kein Grund, für Panik, versichert der Ingenieur.

Hohe Sicherheitsbestimmungen auf dem Gelände des Werkes

Der Grund dafür liegt an den bis zu 30 Meter dicken Kies- und Sandschichten unter der Mittelsohle des Rheins. Dort werde so viel Wasser gespeichert, dass man problemlos damit auskomme. Immerhin rund drei Viertel versickertes Rheinwasser werden für die Wasseraufbereitung verwendet. Der Rest wird aus Grundwasser bezogen, das von den Brunnen der Stadtwerke gefördert wird.

Als nächstes geht es in ein Gebäude ganz in der Nähe der Wiese. Pumpwerk 5 steht über der Eingangstür. Es ist eines von insgesamt drei Pumpwerken auf dem Gelände. Im Foyer ist es ein wenig kühler als draußen; das Röhren von Maschinen ist zu hören, auf der rechten Seite reihen sich Schaltanlagen nebeneinander. Rammler geht zu einem Telefon, das am anderen Ende des Raums hängt. „Wenn jemand das Gebäude betritt, wird ein Kollege durch ein Signal automatisch davon in Kenntnis gesetzt, deswegen rufe ich ihn an, um Entwarnung zu geben.“

Er deutet auf eine Treppe, die hinunter in die Tiefe führt. Schritt für Schritt sinkt spürbar die Temperatur. Ein Großteil der Gruppe atmet erleichtert auf. Eine Etage tiefer versammeln sich alle Teilnehmer um ein Guckloch im Boden. „Hier hat man als einziges die Möglichkeit, Wasser im Wasserwerk zu sehen“, sagt Rammler lächelnd. Es ist nicht viel, was man durch das Glas erkennt, doch in einer Ecke des Loches schimmert es. „Da befindet sich das Sammelbecken, in dem das Rohwasser gesammelt wird.“