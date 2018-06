Auf dem Markt auf dem überdachten Parkdeck der Handwerkskammer gibt es am Wochenende jede Menge Unikate zu entdecken.

Düsseldorf. Helen Arakawa mag klare Linien. Blümchenmuster oder Schnörkel sind auf ihren Porzellan-Kunstwerken nie zu finden. Und auch mit den geraden Linien ist das so eine Sache. Denn ab einem gewissen Zeitpunkt im Entstehungsprozess überlässt die Frau aus Bilk ihre Arbeiten dem Zufall. Und längst nicht immer kommt dabei das heraus, was sie sich wünscht. Wie genau sie arbeitet, das stellt die Künstlerin am Wochenende beim Markt „Kunsthandwerk auf dem Parkdeck“ vor. Helen Arakawa ist als eine von fast 80 beteiligten Kunsthandwerkern mit dabei.

Die Arbeitsgemeinschaft des Kunsthandwerks Nordrhein-Westfalen veranstaltet den Markt. Auf der 1500 Quadratmeter großen Fläche gibt es für Besucher ganz unterschiedliche Arbeiten zu entdecken. Von Glaskunst bis Holzarbeiten, von Steinskulpturen bis hin zu Papierkunst, von Fotografien bis hin zu Textilien.

Und eben Porzellankunst von Helen Arakawa. Die Künstlerin arbeitet ganz klassisch mit der Drehscheibe, hat dabei aber eine eigene Technik entwickelt, um farbige Akzente zu setzen – möglichst geradlinig eben. Dazu fügt sie zu zur hellen Porzellanmasse ein wenig farbige hinzu und dreht die gesamte Masse dann auf der Scheibe. „Wie sich die Farbe dann im hellen Porzellan verteilt, darauf habe ich keinen Einfluss“, erklärt sie. Auf der Scheibe kann ´Helen Arakawa auch noch nicht erahnen, wie die Arbeit wird. Das Ergebnis sieht sie erst, wenn das Stück nach dem Brennen aus dem Ofen kommt und dann seine endgültige Farbe offenbart.

(Helen Arakawa arbeitet mit Porzellan. (Foto: Gabi Kowalczik))

„Das ist für mich immer wieder eine Überraschung“, sagt die Künstlerin. Mal funktioniert die Idee der geraden farbigen Linie, die sich durch das helle Porzellan zieht. Manchmal auch gar nicht - dann hat Helen Arakawa auch schon Stücke weggeworfen, die ihr selbst nicht gefallen haben. Teller, Schalen und Vasen, Becher, Dekokugeln und andere Dinge stellt die Künstlerin her. Von innen sind alle Behälter glasiert, so dass sie auch nutzbar sind. Von außen lässt sie die Stücke manchmal unglasiert. „Weil ich dieses raue Gefühl mag.“