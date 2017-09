Thomas Jarzombek (CDU) lädt zur Mittagspause auf dem Carlsplatz.

An diesem Mittag gönnt sich Thomas Jarzombek mal einen kleinen Selbstläufer: Er kreuzt mit CDU-Freund Giuseppe Saitta und dessen rollender Caffè- und Gelati-Bude auf dem Carlsplatz auf, „Jarzombek to go“, heißt das Motto. Ein Espresso, ein Capuccino vom Oberkasseler Italo-Gourmet, gratis, da tritt man doch gerne mal näher. Selbst, wenn man es nicht so mit der CDU hat.

Jarzombek, 44, trägt Anzug, Krawatte und Vier-Tage-Bart, geht freundlich-locker auf die Leute zu. Und hört geduldig zu. Ein Mann schimpft über die vielen Staus in der Stadt, eine ältere Dame fühlt sich in der Wehrhahn-Linie nicht sicher, eine junge Frau möchte wissen, wie mehr Tempo in die digitale Infrastruktur kommt. Bei dem Thema ist der IT-Fachmann Jarzombek bestens präpariert, führt die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung oder Wifi-Ausbauprogramme an. Stärker zu setzt ihm eine Gruppe Altenpfleger, die mit sechs dementen Senioren im Rollstuhl einen Ausflug auf den Markt machen. Ein Betreuer beklagt bitter die Auflösung des katholischen Katharina-Labouré-Heims an der Tußmannstraße und überhaupt den Pflegenotstand. Hier dekliniert der CDU-Abgeordnete nicht nur (Geld-)Leistungen der Merkel-Regierung runter, er erzählt auch von seiner persönlichen Betroffenheit durch seinen Vater, fragt konkret nach, gibt irgendwann sogar zu, da „kein absoluter Fachmann“ zu sein.

Jarzombek, das spürt man, kommt wirklich gerne mit Menschen ins Gespräch, er tut nicht nur so – gerade wenn sie ihn anspruchsvoll herausfordern. Deshalb hat er sich bei der grassierenden Hausbesuche-Manie von Politikern auch gleich mit an die Spitze der Bewegung gesetzt: „Auf die ganzen Plakate könnte man von mir aus verzichten, es kommt auf persönlichen Begegnungen an. 11 000 Haustüren wollen wir schaffen.“ Die Bundes-CDU hat dafür eine App („Connect 17“) entwickelt, die das Ganze zur spielerischen Jagd macht. Wer vorne liegt, darf sich „Kanzlerinmacher“ oder „Wahlkampflegende“ nennen.

Niemand soll meinen, dass sein Wahlsieg selbstverständlich ist

Natürlich streift er mit seinem Team durch die Viertel, wo die CDU Potenzial hat. Erlebt indes immer wieder Überraschungen: „In Unterrath hatten wir in einer Straße tolle Resonanz. Und gleich um die Ecke lief es richtig mies.“

Fällt es ihm als haushohem Favoriten nicht manchmal schwer, sich zu motivieren? Es würde doch sicher auch ohne den letzten Hausbesuch reichen. Der Vater eines kleinen Sohnes (2) reagiert da professionell, relativiert, erinnert an die Landtagswahl im Mai, wo es auch plötzlich einen Erdrutsch gab. „Außerdem kämpfe ich nicht nur für meinen Wahlkreis, sondern für die ganze CDU.“