Stadt baut das Kita-Angebot aus, dennoch sind über 2000 Kinder unversorgt.

Düsseldorf. Die Stadt baut weiterhin mit großem Aufwand die Kinderbetreuung in Düsseldorf aus, schafft neue Plätze in Kitas und der Tagespflege. Weil aber die Zahl der zu versorgenden Kinder ebenfalls oder gar stärker mitwächst, kann die in der politischen Diskussion immer besonders beachtete Betreuungsquote nur langsamer als geplant erhöht werden. Derzeit liegt sie bei 43 Prozent für Kinder unter drei Jahren. Das ist die Quintessenz des Lageberichts zum neuen Kindergartenjahr, den Stadtdirektor Burkhard Hintzsche am Dienstag dem Jugendhilfeausschuss vorlegte.

Aktuell gelten laut städtischer Datenbank 2472 Kinder (davon 1769 unter drei Jahren), die bis zum 31. Oktober 2017 einen Betreuungsplatz suchen, als unversorgt. Da aber auch jetzt noch ständig Plätze vergeben werden (vor allem in der Tagespflege) dürfte die tatsächliche Lücke zum Stichtag deutlich geringer ausfallen.

Bis zum Beginn des Kita-Jahres im August hat das Jugendamt 6081 Betreuungsverträge mit Eltern abgeschlossen (davon 3930 für U3-Kinder). Gut zwei Drittel dieser Verträge haben einen Betreuungsumfang von 45 Stunden in der Woche, rund 20 Prozent wählten das 35-, etwa zehn Prozent das 25-Stunden-Angebot. Die Stadt hat die im Februar begonnene Platzvergabe insofern beschleunigt, als sie eine neue Frist einführte: Eltern müssen binnen zwei Wochen nach einer erfolgten Platzzusage den Betreuungsvertrag unterschreiben.

Von den versprochenen 1000 neuen Kita-Plätzen in diesem Jahr wurden bislang laut Hintzsche 765 realisiert. Wie rasant die Kinderbetreuung ausgebaut worden ist, zeigen diese Zahlen: Gab es 2004 erst 1270 U3-Plätze, waren es 2009 4330 – 2017/ 18 sollen es 8900 sein. Bei den über Dreijährigen stieg die Zahl ebenfalls, aber weniger stark: von 14 860 (2004) auf 17 860 (2017/18).

Stichwort Inklusion: Hintzsche verwies darauf, dass es mittlerweile in mehr als jeder dritten Einrichtung ein ausgewiesenes Angebot für Kinder mit Behinderungen gebe.