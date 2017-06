Freitag. Ein Schaf hatte sich am frühen Freitagnachmittag auf den Rheinwiesen in Oberkassel in einen Absperrzaun hilflos verfangen. Spaziergänger riefen die Feuerwehr, die das Tier rausschneiden mussten.

Das Schaf war aus noch ungeklärter Ursache in Höhe der Rheinallee in den Absperrzaun eines Pferchs geraten. Der Zaun ist ähnlich wie ein Fußballtornetz beschaffen. Da das Tier sich dermaßen in den Zaun verheddert hatte, mussten die Einsatzkräfte mit Spezialzangen das Tier aus dem Netz zu schneiden, teilte die Feuerwehr mit.

Aufgrund des dichten Schaffells trug das Tier keine weiteren Verletzungen davon. Die Retter flickten notdürftig das Absperrnetz. Die 100 Artgenossen beobachteten die Rettungsaktion aus sicherer Entfernung, berichtet die Feuerwehr.

Die hinzugezogene Polizei kümmerte sich um die Benachrichtigung des zuständigen Schäfers, der nicht vor Ort war.