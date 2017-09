Das neue Stück der Bürgerbühne dreht sich ums Geld. Dabei werden persönliche Geschichten erzählt. Am Sonntag ist die Premiere im Central.

Sie wollte fliehen. Vor den Schulden, den Sorgen und der Zukunft. „Das hat gar nicht geklappt“, sagt Annett Frauendorf und lacht. Denn ausgerechnet dort, wo sie ihre private Pleite vergessen wollte, dreht sich alles ums Geld. Auf eine Anzeige hin hat sich die Düsseldorferin bei der Bürgerbühne gemeldet. Die freiberufliche Texterin wollte Theater spielen, den Kopf frei bekommen. Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“ sollte es sein. Schon als Kind mochte es die 40-Jährige, vielleicht wäre ja die Rolle der Lisbeth was für sie, dachte sie. Peter Munks schöne Frau. Und dann ging es bei den Proben um sie selbst: Um ihre Geschichte mit dem Geld.

Acht Erwachsene und zwei Kinder investieren seit Mai zwölf Wochen tägliche Proben. Anfangs erzählen sie inspiriert von dem Schwarzwald-Märchen, was sie am Geld lieben, was sie verzweifeln lässt, und was sie sich wünschen. Regisseur Christof Seeger-Zurmühlen führt die Gespräche zusammen, kreiert einen Bühnenraum und lässt die Protagonisten in einem „Spiel des Lebens“ um eine Million Cent gegeneinander antreten. „Was ist der Wert einer Person?“, lautet die Frage. Wie ein Teppich bedecken die Münzen den Boden im Central. Glänzend, verlockend und kalt. Ob jemand weiterspielen darf oder rausfliegt, das entscheiden die beiden Kinder, die von sich selbst behaupten: „Wir sind die Zukunft.“

Obwohl sie Persönliches erzählen fühlen sie sich nicht bloßgestellt

Annett Frauendorf gibt Persönliches preis. „Ich habe irre viele Schulden. Geld und ich waren noch nie Freunde“, sagt sie. Die Gruppe habe ihr Mut gemacht, alles zu erzählen. Die professionelle Betreuung hat den nichtprofessionellen Schauspielern geholfen, eine Form zu finden, mit der sie sich auch vor Publikum nicht bloßgestellt fühlen. Menschen mit viel Geld zählen zu der Gruppe ebenso wie Menschen, die sich über Jahre mit Flaschensammeln durchgebracht haben.

Als Unternehmensberaterin spielte Angelika Heints in der Liga der Reichen. Und dann hat sie selbst einem Berater vertraut. Ein Fehler, der sie fast ihr gesamtes Geld kostete. Im Stück übernimmt sie seine Rolle. „Über das Theater kann ich diese Erfahrung noch einmal ganz anders verarbeiten.“ Das ist ihre persönliche Seite. In der Bürgerbühne und dem biographischen Theater erkennt sie zudem einen gesellschaftlichen und politischen Beitrag: „Menschliche Schicksale zu teilen, das schafft Solidarität.“

Seeger-Zurmühlen, der die Bürgerbühne des Schauspielhauses als künstlerischer Leiter verantwortet, bezeichnet diese zeitaufwändige Arbeit als „sinnstiftend“. Die Themen der Zeit und die oftmals brutale Realität könnten im Theater auf anderer, auf sinnlich-emotionaler Ebene erfasst werden. Dass es sich dabei um ernstzunehmendes Schauspiel handelt, beweist der Erfolg dieser jungen Düsseldorfer Sparte: „Ein Sommernachtstraum“, die Eröffnungsproduktion der vergangenen Spielzeit, wurde jüngst für Deutschlands wichtigsten Theaterpreis „Der Faust“ nominiert.