Nur in München stehen noch weniger Läden zur Weitervermietung bereit. Deutlich mehr sind es etwa in Köln.

Düsseldorf. Nach einer Analyse des Immobiliendienstleisters Jones Lang Lasalle (JLL) der Einzelhandelsflächen in den Toplagen der neun größten deutschen Städte steht Düsseldorf besonders gut da. Gerade mal drei Prozent der analysierten Fläche von rund 112 200 Quadratmetern gelten hier als verfügbar. Und das, obwohl es auch viele Neuvermietungen gibt. Laut JLL gilt das in diesem Jahr bislang für 14 300 Quadratmeter, womit „Düsseldorf als eine von ganz wenigen der großen Metropolen an den eigenen Schnitt der vergangenen fünf Jahre von rund 16 800 Quadratmeter herankommt“, sagt Marcel Abel, Geschäftsführender Direktor und Niederlassungsleiter JLL Düsseldorf. Das heißt: wenn Flächen frei werden, sind sie schnell wieder vergeben. „Die Nachfrage ist sehr hoch“, sagt Abel.