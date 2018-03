Der Sportausschuss beschäftigt sich in seiner heutigen Sitzung mit der Frage, ob Grundschulkinder Gutscheine für Sportvereine erhalten sollen. Einen entsprechenden Antrag stellt die CDU-Fraktion. Die Idee: Alle Erstklässler sollen für ein Jahr kostenlos in einem Düsseldorfer Sportverein Mitglied werden können. Die dazugehörigen Gutscheine sollen bei der Schuleingangsuntersuchung verteilt werden und dann zwölf Monate gültig sein. Erhält der Antrag der Christdemokraten eine Mehrheit, dann sollen Stadt und Stadtsportbund ein Konzept erarbeiten und Fördermöglichkeiten bei Land, Bund oder EU prüfen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen dem Sportausschuss rechtzeitig vor den Haushalts-Beratungen präsentiert werden. Im Ausschuss haben die Fraktionen der Ampel-Kooperation eine Mehrheit.

Als Vorbild dient ein ähnliches Modell aus Duisburg

CDU-Ratsherr Dirk-Peter Sültenfuß verweist in seinem Antrag auf ähnliche Angeboten in Duisburg und Stuttgart. Dort habe man die Erfahrung gemacht, dass Kinder die Angebote unabhängig vom Geldbeutel der Eltern wahrnehmen und damit die Hemmschwelle gesenkt werde, in einem Verein Sport zu treiben. Dies sei eine Ergänzung der bisherigen Angebote der Sportstadt. Dazu zählen Bewegungsprogramme für Schüler und die Förderung von Talenten in verschiedenen Altersklassen. che