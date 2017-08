Kann jemand, der fast das ganze Jahr durch die Welt reist, noch an Urlaub denken? Doro Pesch verrät es im Sommer-Interview.

Düsseldorf. Dass der Sommer die beliebteste Reisezeit ist, steht außer Frage. Wie und wohin die Urlauber reisen, ist dabei aber an Unterschiedlichkeit kaum zu überbieten: Manche zieht es in die Berge, manche ans Wasser.

WZ-Serie: Das

Sommerinterview

Um diese Unterschiede einmal darzustellen, beschreiben bekannte Düsseldorfer in der WZ-Serie Sommerinterview, was ihre Vorlieben in Sachen Reisen sind. Dieses Mal: Doro Pesch, Rock-Röhre.

Wohin ging Ihre schönste Reise, und was ist Ihnen dabei besonders in Erinnerung geblieben?

Dotro: Da war unser spontaner Urlaub in Thailand. Wir hatten eigentlich mit der Band in Australien gespielt. Ein Bekannter fragte uns, ob wir auf dem Rückflug nicht auf halber Strecke in Thailand Station machen sollten. Wir haben da wunderbare Tage verbracht, es wurden sogar noch spontan Konzerte organisiert. Eins auf einer Insel von einer Lkw-Bühne aus. Seitdem wollen wir immer mal wieder nach Thailand, Ich hoffe, wir kriiegern das hin.

Ihr schrecklichstes Urlaubserlebnis?

Doro: Das war 1977. Damals bin ich mit meinen Eltern in den Schwarzwald gefahren. Die haben sich sehr gefreut, dass ihre Tochter noch einmal mit in den Urlaub fährt. Dann ist Marc Bolan von T. Rex gestorben. Ich war todtraurig und habe zwei Wochen lang nur geweint. Für meine Eltern war das fürchterlich.

Wohin fahren Sie in diesem Jahr in den Sommer-Urlaub? Und warum dorthin?

Doro: Im Sommer spielen wir Festivals. Wir waren schon in Slowenien, gerade komme ich aus Wacken zurück, es geht unter anderem noch nach Belgien und Spanien. An normalen Urlaub ist da nicht zu denken.

Fahren Sie lieber in den Süden oder in den Norden? Warum?

Dor0: Das ist mir eigentlich egal. In bin gern am Meer, mag aber auch Wälder und Berge sehr.

Sind Sie eher der Typ „Strandlieger“ oder Aktivist? Und wie verbringen Sie Ihre Zeit dann genau?

Doro Eher nicht der Strandlieger. Ich mag viel Bewegung und Action. Am Strand liegen kann ich vielleicht mal einen Tag, aber dann muss etwas passieren. Ich fahre gern mit dem Auto durch die Gegend und möchte Land und Leute kennen lernen.