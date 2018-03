Vom Ritchie und Dick York über ihre Band Cryssis, das Album „1976“, die Toten Hosen und den Punk.

Vom Ritchie ist natürlich bekannt als stets gut gelaunter und grundsympathischer Schlagzeuger der Toten Hosen. Nebenbei aber ist er auch Mitbegründer seiner eigenen Herzensband Cryssis, die er im Jugendalter mit seinem Kumpel Dick York in England gründete. Haben die Hosen Pause, drehen Cryssis auf. So wie zuletzt mit neuer Platte und einer Tour. Ehe es für Vom Ritchie mit den Hosen Ende April also erstmals nach China und danach auf Open-Air-Sause durch Deutschland geht, erzählte er uns gemeinsam mit seinem alten Freund Dick York vom Status Quo der anderen Lieblingsband.

Mister Ritchie, Mister York, mit Ihrer neuen Platte im Gepäck haben Sie jetzt, wo die Toten Hosen gerade einmal Pause machen, ihre erste kleine Tournee hinter sich. Wie war es?

Vom Ritchie: Es war großartig! Wir haben zwölf Unplugged-Konzerte in zehn Tagen gespielt und überall eine Menge Spaß gehabt!

Was waren die Highlights?

Ritchie: Puh, schwer zu sagen… Es war fast überall ausverkauft. Aber: Wir haben in Bad Tölz vor einer Klasse Musikschüler und deren Eltern gespielt – mit anschließender Fragerunde, bei der die Schüler sehr schüchtern waren und die meisten Fragen von den Eltern kamen. Wir sind in Stuttgart zuerst in einem Plattenladen und hinterher bei einer Privatparty aufgetreten. Und wir haben in Lenggries unsere Sachen bei sagenhaften minus 20 Grad aus dem Bus in den Club verladen.

Das hört sich gut an. Ihre neue Platte zu dieser Tour heißt „1976“. Der Punk, Ihrer beider Metier, wurde aber offiziell erst 1977 erfunden…

Ritchie: Stop! Nein! 1977 wurde Punk nur in der Presse erstmals wahrgenommen. Punk startete, zumindest bei uns in England, tatsächlich schon 1976. In den USA sogar schon vorher.

Das ist wohl richtig. 1974 gründeten sich ja beispielsweise die legendären Ramones. Aber: Was war denn nun so besonders am Jahr 1976, dass man eine ganze Platte danach benennt?

Dick York: Es wird auf ewig das Jahr bleiben, in dem ich diese Art von Musik für mich entdeckte. Aber der gleichnamige Song dreht sich ja – ebenso wie unser Album – nicht nur um Musik. Es geht darum, was damals noch so alles geschah. Es war eine spannende, aber auch harte Zeit. Es gab viele Kämpfe zwischen Gangs und viel Vandalismus.