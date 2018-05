Thomas Rabsch, der Fotograf hinter den Spielzeitfotos des Schauspielhauses, über die Entstehungsgeschichte der Fotos und das Ziel seiner Arbeit.

Die Fotografien im neuen Spielzeitheft des Schauspielhauses setzen das Ensemble vor der Baustellenkulisse in und rund um das Schauspielhaus in Szene. Wir sprachen mit dem Schöpfer dieser außergewöhnlichen Bilder, Thomas Rabsch. Ausgebildet an der Essener Folkwangschule, fotografiert der Kölner seit 1996 professionell. Er wurde für seine Arbeiten mehrfach ausgezeichnet.

Wie kam es zu der Idee, diese Fotos zu machen?

Thomas Rabsch: Das ist jetzt das dritte Spielzeitheft in Folge, das ich für das Schauspielhaus fotografiere. Kennengelernt habe ich den Intendanten in Dresden. Was Herrn Schulz wohl angesprochen hat, war das Lebendige in meinen Bildern und dass meine Porträts so wirken, als ob ich die Leute schon lange persönlich kennen würde. Dieses Unmittelbare, meist Improvisierte und nicht Geplante, wollte der Intendant auch für seine Ensemblebilder haben.

Wieso sind die Fotos zum aktuellen Spielzeitheft just auf einer Baustelle, der des Schauspielhauses, entstanden?

Rabsch: Die Idee kam von Intendant Wilfried Schulz. Das Düsseldorfer Schauspielhaus ist von einer Baustelle umgeben und ist derzeit auch selbst eine. Der Spielbetrieb muss mit dem Baustellengeschehen verzahnt werden. Ich habe also im Schauspielhaus Fotos gemacht, dort wo vielleicht ein Eimer Farbe oder eine frisch lackierte rote Tür im Hintergrund war. Und natürlich draußen. Manche Schauspieler bieten mir extrem viel an, da habe ich direkt zwanzig verschiedene Motive. Mit diesen zwanzig Ideen kann ich aber nicht neunzehn andere Schauspieler ausbremsen, weil die Motive schon besetzt sind; deswegen musste ich teilweise doppelt fotografieren, was so gar nicht meins ist - also eine Idee zu wiederholen. Aber das hielt sich letzten Endes in Grenzen, weil extrem viele gute Vorschläge kamen, was man wann und wo machen kann.

Haben die Schauspieler sich selbst den Ort ausgesucht, wo sie fotografiert werden wollten?

Rabsch: Bei den meisten Orten hatte ich die Idee und die jeweiligen Looks kamen von den Schauspielern. Karin Pfammatter hat sich den „Bob der Baumeister“-Pullover extra für das Shooting bestellt. Christian Erdmann kam mit dem Sandkastenspielzeug seines Sohnes Jonas Friedrich Leonhardi in seinem Anzug aus „Der Sandmann“, Lou Strenger in vier verschiedenen Rottönen, Jonathan Gyles als Funk Soul Brother. Ich habe ja 46 Leute fotografiert. Und alle unterschiedlich. Danach war ich kreativ ausgelaugt. Die ganze Umgebung war natürlich wahnsinnig inspirierend auch im Kontrast mit dem stylischen Dreischeibenhaus im Hintergrund. Man konnte da schon so einiges anstellen und vor allem immer wieder neu sehen. Teilweise sah die Baustelle eher wie eine Theaterkulisse aus.